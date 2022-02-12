Afyonkarahisar'da Erkmen beldesindeki gölet buz tuttu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Erkmen beldesindeki göletin yüzeyi buzla kaplandı.
Etrafı çam ağaçlarıyla çevrili Erkmen Tabiat Parkı içinde bulunan gölet, son günlerde kentte yaşanan soğuk hava ve kar yağışının ardından buz tuttu.
Hava sıcaklığının -10 derecelere kadar düştüğü kentte, buz tutan göletin çevresinde yürüyüş yapanlar, alanda hatıra fotoğrafı çektirdi.
Vatandaşların kamp sandalyeleriyle gelip gölet çevresinde oturdukları görüldü.
Kaynak: AA
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