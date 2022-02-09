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Ağrı'da "kitap kurtları"nın yetişmesi için kütüphanelere 650 bin kitap dağıtıldı - Son Dakika

Ağrı'da "kitap kurtları"nın yetişmesi için kütüphanelere 650 bin kitap dağıtıldı

09.02.2022 13:18
Ağrı'da "kitap kurtları"nın yetişmesi için kütüphanelere 650 bin kitap dağıtıldı

Ağrı'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında hayata geçirilen 554 kütüphane ile kentteki tüm okullara 1071 çeşitten oluşan 650 bin kitap desteği sağlandı.

Ağrı'da, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" kapsamında hayata geçirilen 554 kütüphane ile kentteki tüm okullara 1071 çeşitten oluşan 650 bin kitap desteği sağlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın desteğiyle Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülen Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi kapsamında en fazla kütüphanenin yapıldığı Ağrı'da, kütüphanelerin açılışı ve kitap dağıtımı için program düzenlendi.

Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen programa katılan Ağrı Valisi Osman Varol, Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ve beraberindekilerle kurdele kesip bir kütüphanenin açılışını yaptı.

Kütüphanede incelemelerde bulunan Varol, öğrencilerle sohbet etti.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Varol, 554 okula yapılan kütüphanelerle kentte kütüphanesiz okulun kalmadığını söyledi.

Kütüphanelerde kitap sayısı ve çeşitliliğini artırmak için çalışma başlattıklarını belirten Varol, şunları belirtti:

"1071 çeşitten toplamda 650 bin kitabı ilimizde okullarımızdaki kütüphanelere kazandırmış olduk. Bunu yıl sonuna kadar 1 milyona tamamlamayı düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde ise bu kitap sayısını 2 milyona çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın arzu ettikleri her türlü kitabı okullarındaki kütüphanelerde bulmasını istiyoruz. Bu kütüphaneleri yaparken sıfır atık kavramını da ön plana çıkarmak adına il merkezinde bir sıfır atık kütüphanesi yaptık. Milli Eğitim Müdürlüğü teşkilatımız bunu 7 ilçeye de yapıyor."

Varol, öğrencilerin okullarında okuma etkinlikleri düzenleyeceklerini ve bahar aylarında da önemli yazarları kente getirip öğrencilerle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Program, en çok kitap okuyan öğrencilerle hediye verilmesiyle son buldu.

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milli eğitim bakanlığı, Emine Erdoğan, Kitap, Ağrı, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ağrı'da 'kitap kurtları'nın yetişmesi için kütüphanelere 650 bin kitap dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da "kitap kurtları"nın yetişmesi için kütüphanelere 650 bin kitap dağıtıldı - Son Dakika
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