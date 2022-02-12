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"Ah Tuna Vah Tuna" oyununun galası Esenler'de yapıldı - Son Dakika

"Ah Tuna Vah Tuna" oyununun galası Esenler'de yapıldı

12.02.2022 11:24
"Ah Tuna Vah Tuna" oyununun galası Esenler'de yapıldı

Yapımcılığını Halk Sahne'nin üstlendiği "Ah Tuna Vah Tuna" adlı tiyatro oyunu galada izleyiciyle buluştu.

Yapımcılığını Halk Sahne'nin üstlendiği "Ah Tuna Vah Tuna" adlı tiyatro oyunu galada izleyiciyle buluştu.

Esenler Belediyesi'nin ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla sahneye konan oyun Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlere sunuldu.

Genel Sanat Yönetmenliğini Nazif Tunç'un üstlendiği, Geleneksel Türk Tiyatrosu öğeleri barındıran oyun, Rumeli'den akan Tuna nehri boyunca Osmanlı'nın Balkanlardan çekilmesinin acısını duyanların eski sevdalarına kavuşma arayışları ve hüzünlü özlemlerini anlatıyor.

Gösterimden önce AA muhabirine "Ah Tuna Vah Tuna" oyunu hakkında konuşan Nazif Tunç, bir Rumelili olarak yıllardır yapmayı arzu ettiği bir film senaryosu olduğunu belirterek, "Ancak sinemayla ilgili imkanlar gittikçe daraldığı için bunu bir tiyatro sahnesine taşımak istedik. Halk Film'in yanına kardeş kuruluş olarak Halk Sahne'yi kurduk." dedi.

Namık Kemal'in "Vatan Yahut Silistre" eserini yazmasının üzerinden 150 yıl geçtiğine değinen Tunç, "Bu eser Balkanlardaki mücadeleyi anlatır. Neredeyse ondan 150 yıl sonra tiyatroda bu mücadeleyi anlatan arada hiçbir şey olmamış. Biz de 'Ah Tuna Vah Tuna' oyununda Balkanların Müslümanları, Balkanların Osmanlı'yı, Balkanların hasreti, merhameti, adaleti bekleyişi ve arayışını anlatıyoruz." açıklamasını yaptı.

Oyunu yazan ve yöneten Murat Akdağ da, 23 Temmuz 1908 ile Ağustos 1913 yılları arasındaki 5 yıllık bir süreci anlattıklarını ifade ederek, "Oyunda biraz da Rumeli topraklarının kaybedilişinin sebep ve sonuçlarını seyirciye anlatmak istiyoruz." dedi.

Oyuncu Sevi Cemre Cingirt ise Balkan topraklarında geçen bir aşk hikayesini anlattıklarını söyleyerek, "Seyircinin hem dönemin tarihine tanıklık edeceğine hem de güçlü bir aşk hikayesi izleyeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

Oyuncu Arda Cangöz, Balkan göçmeni bir aileden geldiği aktararak, "Ah Tuna Vah Tuna" oyununun kendisi için geçmişinden gelen ayrı bir anlamı olduğunu dile getirdi.

Oyunda Nazlı dadı karakterini canlandıran Selma Eruzun, oyun metnini ilk okuduğunda karakteriyle kendisini bütünlük içerisinde hissettiğine değinerek, bir Karadeniz kadını olarak güçlü bir kadın karakteri canlandırmanın kendisi için daha kolay olduğunu belirtti.

'Ali Kahya' karakterini canlandıran oyuncu Ulukan Özpolat ise "Ah Tuna Vah Tuna"nın geleneksel Türk tiyatrosundan öğeler taşıyan bir oyun olduğuna dikkati çekerek, "Oyundaki en eğlenceli karakteri canlandırdığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Hikayenin Hüseyin Süleyman'a ait olduğu "Ah Tuna Vah Tuna"nın oyuncu kadrosunda ise Sevi Cemre Cingirt, Arda Cangöz, Ulukan Özpolat, Selma Eruzun, Müge Karataşlı ve Murat Akdağ yer aldı.

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Osmanlı, Esenler, Tiyatro, oyunlar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat 'Ah Tuna Vah Tuna' oyununun galası Esenler'de yapıldı - Son Dakika


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