Ahmet Güneştekin'in 'Alfabe Lahitleri' Corriere Della Sera'nın kapağında - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ahmet Güneştekin'in 'Alfabe Lahitleri' Corriere Della Sera'nın kapağında

Ahmet Güneştekin\'in \'Alfabe Lahitleri\' Corriere Della Sera\'nın kapağında

Ahmet Güneştekin'in Artİstanbul Feshane'de devam eden 'Kayıp Alfabe' sergisindeki çalışmaları arasında yer alan 'Alfabe Lahitleri', İtalya'nın saygın gazetesi 'Corriere della Sera'nın kültür eki 'La Lettura'nın 13 Nisan tarihli sayısının kapağını süsledi. Eser aynı zamanda NFT'ye dönüştürülerek çevrim içi ortamda satış için hazırlanıyor.

12.04.2025 17:06
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İtalya'nın en çok okunan gazetesi 'Corriere della Sera'nın saygın haftalık kültür eki 'La Lettura'nın 13 Nisan tarihli sayısının kapağı Ahmet Güneştekin'e ithaf edildi. Sanatçının Artİstanbul Feshane'de devam eden 'Kayıp Alfabe' sergisindeki çalışmaları arasında yer alan 'Alfabe Lahitleri' işinin daha önce sergilenmeyen edisyonuna tam sayfa olarak yer verildi.

Ahmet Güneştekin'in 'Alfabe Lahitleri' Corriere Della Sera'nın kapağında

GÜNEŞTEKİN ULUSLARARASI SANATÇILARLA BİRLİKTE ANILIYOR

'La Lettura'nın, 10 yılı aşkın süredir yayımladığı sanatçı kapakları bir tür günümüz müzesini adım adım oluşturarak çağımızın ruhunu yakalayabilen işler sunmayı amaçlıyor. Güneştekin 'Corriere della Sera'nın bu sanat projesi kapsamında Ai Weiwei, Anselm Kiefer, Michelangelo Pistoletto, William Kentridge gibi uluslararası sanatçılarla da birlikte anılıyor.

Ahmet Güneştekin'in 'Alfabe Lahitleri' Corriere Della Sera'nın kapağında

NFT OLARAK ÇEVRİM İÇİ SATIŞA HAZIRLANIYOR

Güneştekin'in 'La Lettura'nın kapağında yer alan eseri aynı zamanda NFT'ye dönüştürülerek, çevrim içi ortamda satış için hazırlanıyor. 'Corriere della Sera' dijital sanat evrenini İtalya'da uygulayan ilk yayın; 2021 yılında Apollo 11'in Ay'a inişini çalışarak başlayan yayın, sanatçı kapaklarını NFT'ye dönüştürerek, sanat dünyası ve koleksiyonerler için yeni bakışlar sunmaya yöneliyor.

NFT dijital kapaklar projesiyle ikonik sanatçı kapaklarını koleksiyonluk dijital eserlere dönüştürüyor. Her ay, üzerinde bir QR kod bulunan özel bir baskı yayımlanıyor ve bu kod, Corriere Art Collection uygulaması aracılığıyla kapağın NFT versiyonunun edinilmesini sağlıyor.

Ahmet Güneştekin'in 'Alfabe Lahitleri' Corriere Della Sera'nın kapağında

"ÇAĞDAŞ SANATIN GÖKYÜZÜNE TÜRKİYE'DEN BİR YILDIZ EKLENDİ"

Bu NFT'ler, eserin özgünlüğünü belgelendirmekte ve koleksiyonerler için özel ayrıcalıklara erişim sunuyor. Ayrıca uygulama içinde, bu özel çalışma için hazırlanmış ve Güneştekin'in çalışmalarını anlatan üç dakikalık özel bir video da izlenebilecek. 'Corriere della Sera' Güneştekin için hazırladığı bu projeyi çağdaş sanatın gökyüzüne Türkiye'den bir yıldızının eklenmesi için kıymetli bir fırsat olarak değerlendiriyor.

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Kültür Sanat, Teknoloji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Güneştekin'in 'Alfabe Lahitleri' Corriere Della Sera'nın kapağında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ahmet Güneştekin'in 'Alfabe Lahitleri' Corriere Della Sera'nın kapağında - Son Dakika
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