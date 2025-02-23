Ahmet Yılmaz\'dan Yeni Roman: Kayıp Kalp

Kültür Sanat

Romanın başkahramanı Azra'nın hayatı, Paris'te sıradan bir valizle kesişen kaderiyle tamamen değişiyor.

HİKAYE PARİS'DE GEÇİYOR!

Yılmaz, derin karakter analizleri ve dokunaklı olay örgüsüyle okurları büyüleyici bir serüvene davet ediyor. Paris'in romantik atmosferinde geçen bu hikâye, aşkın ve rastlantıların insan hayatını nasıl şekillendirebileceğini gözler önüne seriyor. Ahmet Yılmaz, Kayıp Kalp ile edebiyatseverleri duygu yüklü bir yolculuğa çıkarırken, roman tüm kitabevlerinde ve çevrim içi satış platformlarında okurlarla buluşuyor.