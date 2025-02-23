Ahmet Yılmaz'dan Yeni Roman: Kayıp Kalp - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ahmet Yılmaz'dan Yeni Roman: Kayıp Kalp

Ahmet Yılmaz\'dan Yeni Roman: Kayıp Kalp

Yazar Ahmet Yılmaz, ilk romanı Kayıp Kalp ile edebiyat dünyasına iddialı bir giriş yapıyor. Destek Yayınları etiketiyle raflardaki yerini alan eser, aşk, kader ve tesadüflerin iç içe geçtiği sürükleyici bir hikâyeyi okuyucularla buluşturuyor.

23.02.2025 18:11
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Romanın başkahramanı Azra'nın hayatı, Paris'te sıradan bir valizle kesişen kaderiyle tamamen değişiyor.

HİKAYE PARİS'DE GEÇİYOR!

Yılmaz, derin karakter analizleri ve dokunaklı olay örgüsüyle okurları büyüleyici bir serüvene davet ediyor. Paris'in romantik atmosferinde geçen bu hikâye, aşkın ve rastlantıların insan hayatını nasıl şekillendirebileceğini gözler önüne seriyor. Ahmet Yılmaz, Kayıp Kalp ile edebiyatseverleri duygu yüklü bir yolculuğa çıkarırken, roman tüm kitabevlerinde ve çevrim içi satış platformlarında okurlarla buluşuyor.

Ahmet Yılmaz'dan Yeni Roman: Kayıp Kalp

Kültür Sanat, Edebiyat, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ahmet Yılmaz'dan Yeni Roman: Kayıp Kalp - Son Dakika

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