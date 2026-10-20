Aksaray Güzelyurt\'taki 1500 yıllık Kızıl Kilise adını kızıl taşlardan alıyor

Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına bin 500 yıl önce yaptırılan ve taşları gibi adı da kızıl olan kilise ziyaretçilerini cezbediyor.

Aksaray'da 5 ve 6. yüzyıllarda Ortodoks mezhebi kurucularından Aziz Gregorius adına yaptırılan ve Kapadokya'nın gizli hazinesi olan bin 500 yıllık Kızıl Kilise bulunduğu ovanın ortasında ayakta duruyor. Adını kesme kızıl taşlardan alan Kızıl Kilise, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesine bağlı Sivrihisar köyünde dağların arasında bulunuyor. Kızıl Kilise, inşa edilirken kullanılan kızıl taşlardan ismini alıyor. Aziz Gregorius'un İstanbul'dan Güzelyurt'a döndükten sonra hayatının son günlerini burada geçirdiği ve ölümünden sonra da bu topraklara gömüldüğü belirtiliyor. Kızıl Kilise, Dünya Anıtlar Fonu tarafından 2008 yılında "Dünya'nın En Fazla Tehlike Altında Bulunan 100 Tarihi Eseri Listesi"ne alındı.

Yöre sakinleri, "Güzelyurt ilçesi çok tarihi, geniş bir ilçedir. Tarihiyle ünlüdür. Kapadokya'nın giriş kapısı aslında Güzelyurt'tur. Geçmiş tarihlerde birçok medeniyet burada yaşamıştır. Bundan dolayı ilçemizde birçok tarihi mekan vardır. Bunlardan birisi de Kızıl Kilise'dir. Bu kilise 4. yüzyılda yaşamış Hristiyanlık tarihinin ve Ortodoks mezhebinin kurucularından biri olan Aziz Gregorius adına inşa edilmiştir" dedi.

Güzelyurt ilçesi Yeni Mahalle Muhtarı Ahmet Ay (43) ise "Kızıl Kilise, 4. yüzyılda yaşamış Hristiyan tarihinin ve Ortodoks mezhebinin en önemli kurucu figürlerinden biri olan Aziz Gregorius adına 5. ve 6. yüzyıllarda inşa edilmiştir. Güzelyurt'umuz çok tarihi, geniş bir yer. Kızıl Kilise'yi de her yıl binlerce turist ziyarete gelir" diye konuştu.