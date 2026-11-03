Alanya'da Kızılkule'nin 800. yılı için düzenlenen kutlama yüzlerce kişiyi buluşturdu - Son Dakika
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Alanya'da Kızılkule'nin 800. yılı için düzenlenen kutlama yüzlerce kişiyi buluşturdu

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Alanya\'da Kızılkule\'nin 800. yılı için düzenlenen kutlama yüzlerce kişiyi buluşturdu
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Alanya\'da Kızılkule\'nin 800. yılı için düzenlenen kutlama yüzlerce kişiyi buluşturdu
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Alanya'da Kızılkule'nin 800'üncü yıl dönümü kutlaması yüzlerce vatandaşın katılımıyla yapıldı. Etkinlikte Mehteran Birliği'nin gösterisi ve Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu'nun dans gösterisi ilgi gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, kentin simge yapılarından tarihi Kızılkule'nin 800'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin yürüyüşü ve gösterisi ile Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından sahnelenen dans gösterisi, izleyenlere renkli anlar yaşattı.

Kızılkule'nin 800. yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen program; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının katkıları, Antalya Valiliğinin himayeleri, Alanya Kaymakamlığının öncülüğü ve Alanya Belediyesinin iş birliğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği tarafından gerçekleştirilen yürüyüş ve gösteri vatandaşlardan ilgi gördü. Programda ayrıca Ankara Devlet Sahne Sanatları Topluluğu tarafından sahnelenen "Bir Anadolu Masalı: Kahramanlık Destanı" dans gösterisi izleyicilerle buluştu. Tarih ve sanatın bir araya geldiği etkinlikte vatandaşlar, gösterileri ilgiyle takip etti.

Programa Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Sert, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Tuna, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatAnkaraAlanyaGüncelSon Dakika

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