Altın Portakal'da Gürsoy, 'Bir Türk Meselesi' filminin diasporayı anlattığını söyledi - Son Dakika
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Altın Portakal'da Gürsoy, 'Bir Türk Meselesi' filminin diasporayı anlattığını söyledi

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Altın Portakal\'da Gürsoy, \'Bir Türk Meselesi\' filminin diasporayı anlattığını söyledi
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Altın Portakal\'da Gürsoy, \'Bir Türk Meselesi\' filminin diasporayı anlattığını söyledi
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63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 'Bir Türk Meselesi' filminin gösterimi yapıldı. Gösterim sonrası seyircilerin sorularını yanıtlayan yönetmen Hüseyin Aydın Gürsoy, Fransa'da büyümesinin sinema diline etkisini ve Fransa'daki Türk diasporasının hikayesini anlattı.

63'üncü Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Bir Türk Meselesi" filminin gösterimi yapıldı.

63. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Bir Türk Meselesi" filmi seyirciyle buluştu. Gösterimin ardından seyircilerin sorularını cevaplayan yönetmen Hüseyin Aydın Gürsoy, Fransa'da büyümesinin sinema diline etkisini ve filmde ele aldığı göçmenlik deneyimini anlattı. Fransız kültürünün sinema diline yansıdığını belirten Gürsoy, "Fransa'da büyüdüğüm için bir nevi Fransızım tabii. Fransız kültürüyle büyümem, kısa ve uzun metrajlı filmlerde kullandığım sinema diline de muhakkak yansıyor. Oyuncuların yanı sıra ekipte de Fransız etkisi vardı. Devamlılık asistanım Fransızdı. Filmin tüm aşamalarında sanatsal açıdan birlikte çalıştığım görüntü yönetmenimin de set amirimin de bir bakış açısı vardı" diye konuştu.

"Fransa'daki Türk diasporasının hikayesi"

Filmde Fransa'daki Türk diasporasının hikayesini anlatmak istediğini ifade eden Gürsoy, şunları söyledi:

"Filmin bana göre Türkiye'yle bir alakası yok. Benim anlatmak istediğim hikaye, Fransa'daki Türk diasporasının hikayesi. Gözlemlediğim kadarıyla Fransa'daki Türklerle Türkiye'deki Türklerin hayat tecrübeleri arasında çok büyük bir fark var. Mesela kendimi yarın Türkiye'ye gidip film çekerken görmüyorum. Bu nedenle filmin temelinde, Fransa'da göçmen olarak nasıl bir tecrübe edindiğimiz ve ırkçılık karşısında nasıl bir duruş sergilediğimiz var."

"Birçok insan karakterlerde ve hikayede kendini gördü"

Karakterin Türk olmasının, filmdeki motiflerin ve mekanların kişisel deneyimlerinden yola çıktığını belirten Gürsoy, farklı ülkelerden göçmenlerin de filmde kendilerini bulduğunu dile getirdi. Gürsoy, "Karakterin Türk olması, kullandığım motifler ve mekanlar benim kişisel deneyimimden yola çıkıyor. Ancak yaptığımız gösterimlerde ve filmle ilgili söyleşilerde, Polonya'dan ya da başka ülkelerden gelen göçmenler de dahil olmak üzere birçok insan, karakterlerde ve hikayede kendini gördü. Bu nedenle filmle özellikle Türkiye'ye ilişkin bir mesaj verdiğimi söylemiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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