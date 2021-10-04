Altın Portakal'da 'ilkler' gecesi - Son Dakika

BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ulusal kategoride yarışacak filmlerinden Selman Nacar'ın 'İki Şafak Arasında' ve Nazlı Elif Durlu'nun 'Zuhal' filmi izleyiciyle buluştu. Her iki yönetmenin de ilk uzun metrajlı filmi seyircilerin beğenisini topladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 58.Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yarışacak filmlerin ilk gösterimleri yapıldı. Film gösterimleri koronavirüs tedbirleri kapsamında açık havada gerçekleştirildi. Öte yandan açık havada düzenlenen film gösterimlerindeki filmlerin biletlerinin tükenmesi nedeniyle aynı filmler AKM Aspendos Salonu'nda da seyirciyle buluştu.