Altın Portakal Film Festivali'ni iptal eden Muhittin Böcek, festival ve sanat yönetmenini işten çıkardı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kanun Hükmü belgeseli nedeniyle krizin yaşandığı Altın Portakal Film Festivali'nin iptal edildiğini açıkladı. Böcek açıklamasında festival yönetmeni, sanat yönetimi ve onların ekibini işten çıkardığını da sözlerine ekledi.

"SANAT EKİBİ SÜRECİ YANLIŞ YÖNETTİ"

7-14 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan festivali iptal ettiklerini açıklayan Muhittin Böcek, sanat ekibinin süreci yanlış yönettiğini ve sorumlu kişilerin işten çıkarıldığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "Gelinen noktada büyükşehir belediyesi olarak, yıllara meydan okumuş festivalimizin, bazı kişilerin elinde malzeme edilmesine, sinema emekçilerinin hakkının yenmesine asla izin vermeyeceğim. Konunun tüm ülkeyi, Antalya'yı, tüm sinemaseverleri ve tüm sinema emekçilerini ilgilendirmesi nedeniyle konuyla ilgili ev sahibi olan belediyemiz bir karar almak zorunda kalmıştır. Festivalin sanatsal anlamda güçlü ve sinema adına örnek teşkil edecek şekilde yapılması için seçilmiş ve içeriğin belirlenmesinde sorumlu olan festival yönetmeni ve sanat ekibidir. Başta festival yönetmeni olmak üzere tüm sanat ekibinin süreci yanlış yönettiği, kriz yönetimini yapamadığı tespit edilmiştir."

"EKİBİN GÖREVİNE SON VERİLDİ"

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki festivalimizi kimsenin siyasi emellerine malzeme ettirmeyeceğim. Az önce açıkladığım nedenler dolayısıyla kendi kararıyla büyük bir karmaşaya neden olan festival yönetmeninin, sanat yönetmeninin ve oluşturdukları tüm sanat ekibinin görevlerine şu an itibari ile son verilmiştir. Tüm sanatçılarımızı, sinema emekçilerimizi ve sinemaseverlerimizi festivalimize sahip çıkmaya davet ediyorum."

NE OLDU?

Kanun Hükmü belgeseli, Antalya Altın Portakal Film Festivali Uzun Metraj Film yarışmasına kabul edildikten sonra belgeseldeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği iddiasıyla kategoriden çıkarılmıştı. Festivalin 20 jüri üyesinin, Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılan, Nejla Demirci'nin "Kanun Hükmü" adlı belgeselinin yarışma seçkisine geri alınana kadar görevlerini yerine getirmeyeceklerini duyurmasının ve festivale gelen tepkilerin ardından "Kanun Hükmü" yarışma seçkisine geri alınmıştı. Filmin festival seçkisine yeniden girmesinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı, Altın Portakal Film Festivali'nden çekildiklerini duyurdu. Tartışmalara neden olan film bir kez daha festival seçkisinden çıkarıldı.

DEMET AKBAĞ JÜRİ BAŞKANLIĞINDAN ÇEKİLDİ

Usta oyuncu Demet Akbağ da yaşanan krizlerin ardından Altın Portakal Film Festivali'ndeki jüri başkanlığı görevinden ayrıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan oyuncu "Bir hafta boyunca sinema konuşmak ve sinemayla iç içe olmak için kabul ettiğim, Antalya Altın Portakal Film Festivali - Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jüri başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Yaşanan iletişim sorunları, kriz yönetiminin yapılamaması ve ismimin dahil olmadığım olaylar içerisinde geçmesinden duyduğum rahatsızlık sebebiyle festivalde yer almayacağım" dedi.