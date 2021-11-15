Amanos Dağları'ndaki sonbahar güzelliği drone görüntülerine yansıdı - Son Dakika

Hatay'ın Hassa ve Erzin ilçeleri ile Adana'nın Pozantı ilçesi sonbaharın gelmesiyle birlikte çok sayıda doğa ve fotoğraf tutkununu ağırlıyor.

Hassa ve Erzin ilçelerinde yeşil, sarı ve kahverengi tonlarına bürünen Amanos Dağları'nın sonbahar güzelliği drone ile görüntülendi.

Amanos Dağları eteklerindeki yaylalar renk cümbüşüyle sonbahara ayrı bir güzellik katarken doğa gezginleri ve fotoğrafçılara da görsel şölen sunuyor.

Adana'nın Pozantı ilçesindeki Belemedik Tabiat Parkı da fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri arasında bulunuyor.