"Anadolu'da Yakılan Ateş", Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yılında seçkin kitabevlerinin raflarında yerini alacak - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

"Anadolu'da Yakılan Ateş", Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yılında seçkin kitabevlerinin raflarında yerini alacak

"Anadolu\'da Yakılan Ateş", Atatürk\'ün Samsun\'a çıkışının 105\'inci yılında seçkin kitabevlerinin raflarında yerini alacak

"Piri Reis Haritası'nın Şifresi" ve "Bedeli Çanakkale'de Kanla Ödenecektir" adlı kitaplarıyla kamuoyunda çok konuşulan Araştırmacı Yazar Metin Soylu bu kez 19 Mayıs'ta ses getirecek yeni kitabıyla şimdiden gündemde yerini aldı.

10.05.2024 17:44  Güncelleme: 17:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Kemal'in Samsun'dan Hareketle Erzurum'da Ateşlediği "Kurtuluş ve Diriliş Meşalesi"nin İzmir'e Taşınma Öyküsü adını alan "Anadolu'da Yakılan Ateş" bu yıl Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yılında seçkin kitabevleri raflarında yerini almaya hazırlanıyor.

105 YIL ÖNCE "ANADOLU'DA YAKILAN ATEŞ"

Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak "Kurtuluş" yolunu açtı. 19 Mayıs 1919, "Ya istiklal ya ölüm!" düşüncesiyle yürütülen Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı Anadolu'da halkının umudu olarak yeni bir tarih yazdı.

Mustafa Kemal'in Samsun'dan Hareketle Erzurum'da Ateşlediği "Kurtuluş ve Diriliş Meşalesi"nin İzmir'e Taşınma Öyküsü adını alan "Anadolu'da Yakılan Ateş" bu yıl Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yılında Araştırmacı Yazar Metin Soylu tarafından kaleme alındı.

Kaleme aldığı eserine ilişkin Soylu şunları söyledi:

"Bir araştırmacı olarak, Büyük Önder'in 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'dan hareketle "Özgürlük Yürüyüşü"nün Erzurum ayağından başlayarak, İzmir'e uzanan öyküsünü yazmaya karar verdim. Erzurum Kongresi'nden Sivas'a, Çanakkale'den Sakarya'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisinden Arap çöllerine, Selanik'ten Ankara'ya, 1919'dan, 1923'e gideceğiz...

Zaman zaman geçmişe bakıp o gün yaşananları hatırlamanın, yeniden hız kazanmak için yararlı bir düşünce tarzı olduğuna inanıyorum. 1919'un yanmış ve her alanda yıkılmış yoksul bir Türkiye'si bugün sararmış fotoğraf kâğıtlarında kalmıştır. Ama bu fotoğrafları unutmamak, hangi zorluklardan geçerek bugünlere nasıl geldiğimizi bilmek gerekir. İşte bu nedenle kitabımda sık sık bu eski fotoğrafları size göstereceğim ve birlikte hatırlayıp dünü birlikte irdeleyeceğiz."

-Kitap Tanıtım Bülteni-

Yurdun büyük bölümü işgal edilmiş, İzmir'e çıkan Yunan kuvvetleri Anadolu içlerine doğru yürüyordu. Askerler, kendilerine liderlik yapacak bir büyük komutan; Anadolu, bağımsız bir Türk Devleti olarak yeniden tarih sahnesine çıkmak için kurtarıcısını bekliyordu.

Yüzyıllarca süren Batı'ya yürüyüşten sonra, yine yüzyıllarca süren geri dönüşün son vatan parçası Anadolu düşmana verilecek, Anadolu'nun fakir bırakılmış halkı emperyalizmin yazdığı acı yazıyı kabullenecek miydi?

Hayır!

Mustafa Kemal'in 1919'da Anadolu'da yaktığı ateş, sadece Türklerin ve Türkiye'nin kurtuluş ateşi değildi. Bu ateş, ulusal bağımsızlık ve kurtuluş meşalesi olarak parlayacak, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika kıyılarına, ta Afrika içlerine kadar yayılacaktı…

Kurtuluş Savaşı veren pek çok ulus uzun yıllar boyunca, Atatürk'ün başlattığı bu Kemalist hareketi başarıya ulaşmış bir büyük örnek olarak kabul edecekti.

Araştırmacı Yazar Metin Soylu'nun bu eseri, Mustafa Kemal'in Samsun'dan hareketle Erzurum'da ateşlediği "Kurtuluş ve Diriliş Meşalesi"nin İzmir'e taşınma öyküsüdür. Yıkıntıdan devlet, ümmetten millet çıkaran Atatürk'ün yazdığı tarihtir…

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Kültür Sanat

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Anadolu'da Yakılan Ateş', Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yılında seçkin kitabevlerinin raflarında yerini alacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:40 İsrail’in kanlı Refah planı deşifre oldu ABD’nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar İsrail'in kanlı Refah planı deşifre oldu! ABD'nin tepkisini çekmeden katliam yapacaklar
18:29 Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler’de onaylandı Üyelik tekrar görüşülecek Filistin tasarısı Birleşmiş Milletler'de onaylandı! Üyelik tekrar görüşülecek
17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
19:15 Seçim öncesi kritik zirve Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek Seçim öncesi kritik zirve! Ali Koç ile Sadettin Saran, görüşme gerçekleştirecek
18:50 Geldiği gibi gidiyor Muçi, Beşiktaş’a servet kazandıracak Geldiği gibi gidiyor! Muçi, Beşiktaş'a servet kazandıracak
18:26 Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’nde atama iddiaları Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde atama iddiaları
18:14 3 dakikada milyon eurolar gitti Galatasaray dev gelirden oldu 3 dakikada milyon eurolar gitti! Galatasaray dev gelirden oldu
17:45 Karabük Üniversitesi’nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi Karabük Üniversitesi'nde siyahi öğrencilere yönelik HIV iddialarına fenomenin tepkisi
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 19:23:50. #1.13#
SON DAKİKA: "Anadolu'da Yakılan Ateş", Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yılında seçkin kitabevlerinin raflarında yerini alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement