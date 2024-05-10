"Anadolu\'da Yakılan Ateş", Atatürk\'ün Samsun\'a çıkışının 105\'inci yılında seçkin kitabevlerinin raflarında yerini alacak

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Mustafa Kemal'in Samsun'dan Hareketle Erzurum'da Ateşlediği "Kurtuluş ve Diriliş Meşalesi"nin İzmir'e Taşınma Öyküsü adını alan "Anadolu'da Yakılan Ateş" bu yıl Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yılında seçkin kitabevleri raflarında yerini almaya hazırlanıyor.

105 YIL ÖNCE "ANADOLU'DA YAKILAN ATEŞ"

Türk Milleti Birinci Dünya Savaşı sonrasında kötüleşen koşullar içinde kurtuluş çareleri ararken büyük bir lider Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıktı ve Samsun'a ayak basarak "Kurtuluş" yolunu açtı. 19 Mayıs 1919, "Ya istiklal ya ölüm!" düşüncesiyle yürütülen Türk Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. Atatürk, bağımsızlık ve aydınlanma meşalesini yaktığı Anadolu'da halkının umudu olarak yeni bir tarih yazdı.

Mustafa Kemal'in Samsun'dan Hareketle Erzurum'da Ateşlediği "Kurtuluş ve Diriliş Meşalesi"nin İzmir'e Taşınma Öyküsü adını alan "Anadolu'da Yakılan Ateş" bu yıl Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 105'inci yılında Araştırmacı Yazar Metin Soylu tarafından kaleme alındı.

Kaleme aldığı eserine ilişkin Soylu şunları söyledi:

"Bir araştırmacı olarak, Büyük Önder'in 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'dan hareketle "Özgürlük Yürüyüşü"nün Erzurum ayağından başlayarak, İzmir'e uzanan öyküsünü yazmaya karar verdim. Erzurum Kongresi'nden Sivas'a, Çanakkale'den Sakarya'ya, Türkiye Büyük Millet Meclisinden Arap çöllerine, Selanik'ten Ankara'ya, 1919'dan, 1923'e gideceğiz...

Zaman zaman geçmişe bakıp o gün yaşananları hatırlamanın, yeniden hız kazanmak için yararlı bir düşünce tarzı olduğuna inanıyorum. 1919'un yanmış ve her alanda yıkılmış yoksul bir Türkiye'si bugün sararmış fotoğraf kâğıtlarında kalmıştır. Ama bu fotoğrafları unutmamak, hangi zorluklardan geçerek bugünlere nasıl geldiğimizi bilmek gerekir. İşte bu nedenle kitabımda sık sık bu eski fotoğrafları size göstereceğim ve birlikte hatırlayıp dünü birlikte irdeleyeceğiz."

-Kitap Tanıtım Bülteni-

Yurdun büyük bölümü işgal edilmiş, İzmir'e çıkan Yunan kuvvetleri Anadolu içlerine doğru yürüyordu. Askerler, kendilerine liderlik yapacak bir büyük komutan; Anadolu, bağımsız bir Türk Devleti olarak yeniden tarih sahnesine çıkmak için kurtarıcısını bekliyordu.

Yüzyıllarca süren Batı'ya yürüyüşten sonra, yine yüzyıllarca süren geri dönüşün son vatan parçası Anadolu düşmana verilecek, Anadolu'nun fakir bırakılmış halkı emperyalizmin yazdığı acı yazıyı kabullenecek miydi?

Hayır!

Mustafa Kemal'in 1919'da Anadolu'da yaktığı ateş, sadece Türklerin ve Türkiye'nin kurtuluş ateşi değildi. Bu ateş, ulusal bağımsızlık ve kurtuluş meşalesi olarak parlayacak, Orta Doğu'dan Kuzey Afrika kıyılarına, ta Afrika içlerine kadar yayılacaktı…

Kurtuluş Savaşı veren pek çok ulus uzun yıllar boyunca, Atatürk'ün başlattığı bu Kemalist hareketi başarıya ulaşmış bir büyük örnek olarak kabul edecekti.

Araştırmacı Yazar Metin Soylu'nun bu eseri, Mustafa Kemal'in Samsun'dan hareketle Erzurum'da ateşlediği "Kurtuluş ve Diriliş Meşalesi"nin İzmir'e taşınma öyküsüdür. Yıkıntıdan devlet, ümmetten millet çıkaran Atatürk'ün yazdığı tarihtir…