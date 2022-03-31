Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs gazileri için KKTC'ye gezi düzenledi - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs gazileri için KKTC'ye gezi düzenledi

31.03.2022 11:52
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs gazileri için KKTC'ye gezi düzenledi

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi programı düzenlendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB) Kıbrıs Barış Harekatına katılan gaziler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gezi programı düzenlendi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Şube Müdürlüğü ile Türkiye Muharip Gaziler Derneği iş birliğinde 30 Kıbrıs gazisi, 22 Mart'ta Esenboğa Havalimanı'ndan KKTC'ye uğurlandı.

Yıllar sonra savaştıkları toprakları ziyaret eden Kıbrıs gazileri, duygu dolu anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Şehit Yakınları ve Gaziler Koordinatörü Ömer Faruk Sanal, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Ankara'daki gazilere hatıralarını tekrar yaşatmak için 5 günlük gezi düzenlediklerini bildirdi.

Salgın sebebiyle ertelenen gezinin düzenlendiğini ifade eden Sanal, gazileri peyderpey göndermeye devam edeceklerini bildirdi.

Kahramanca savaştıkları KKTC'ye götürülmenin heyecanını yaşadıklarını aktaran gaziler de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a teşekkür etti.

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22 Mart, Ankara, Kıbrıs, Şehit, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kıbrıs gazileri için KKTC'ye gezi düzenledi - Son Dakika


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