Antakya Medeniyetler Korosu Edirne'de konser verdi - Son Dakika

Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne'deki konserinde farklı dillerde şarkılar seslendirdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu destekleri, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO), Edirne AB Bilgi Merkezi ve Edirne Barosu işbirliğiyle 10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla ETSO konferans salonundaki konserin açılışında konuşan Antakya Medeniyetler Korosu Derneği Başkanı ve koro şefi Yılmaz Özfırat, 2007 yılında kurulan koronun bugüne kadar farklı ülkelerde 650'den fazla konser vererek bir rekora imza attığını söyledi.

ABD Kongre Binası'nda, AB Parlamentosu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi yerlerde konserler verdiklerini, konserlerinde Türkiye'deki bir arada yaşama kültürünü gösterdiklerini belirten Özfırat, "Osmanlı'dan günümüze kadar dünyaya medeniyeti götürmüş bir milletiz. İster Hristiyan, ister Yahudi, ister Müslüman olsun hepimiz tek bir Allah'ın kuluyuz. Bunu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Tek bir felsefemiz var. Yaratılanı seviyoruz, yaratandan ötürü diyoruz." diye konuştu.

Semavi 3 din ve 6 farklı mezhebe mensup kişilerden oluşan koro, konserde farklı dillerde şarkılar seslendirdi.

Koro, konserini izleyenlerinde eşliğiyle "Bir başkadır benim memleketim" şarkısıyla sonlandırdı.

Konser sonunda ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, ETSO Meclis Başkanı Emre Alp, Edirne Barosu Başkanı Tacettin Sivrikaya, eşleriyle birlikte sahneye gelerek şef Özfırat'a çiçek taktim etti.

Konsere İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, kurum müdürleri ve davetliler katıldı.