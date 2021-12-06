Antalya'da Engelli Mehter Takımı "1. Senfonik Mehter Konseri"nde sahne aldı - Son Dakika

Antalya'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve özel bireylerden oluşan Engelli Mehter Takımı "1. Senfonik Mehter Konseri"ni sanatseverlerle buluşturdu.

Antalya Down Sendromlular ve Engelliler Derneği bünyesinde kurulan otizmli, down sendromlu, bedensel, görme, işitme ve zihinsel engelli 24 bireyin yer aldığı mehter takımı ile Antalya Senfoni Orkestrası, Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne aldı.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na, Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ümit Burak Tekinay eşlik ederken, mehter takımı da özel marşları seslendirdi.

Konser sonrası Antalya Devlet Senfoni Orkestrası şefi Anıl Edebale, AA muhabirine, özel bireylerle sahne almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özel bir programa imza atıldığını belirten Edebale, "Özel bireyler mutlu oldukça bizler de mutlu oluyoruz. Farkındalık yaratmak içinde önemli bir proje oldu. Keyifli bir konseri sanatseverlerle buluşturduk." dedi.

Mehter başı Celal Ağcahan ise mehter takımını sahnede gördüğünde gururlandığını belirtti.

Uzun süren çalışmaların sonucunda sahneye çıktıklarını anlatan Ağcahan, " Türkiye'de ilk kez yapılan bir projede yer aldık. Çok heyecanlandık. 5 yıldır hepimiz emek veriyoruz, ekimizin tamamı engelli bireylerden oluşuyor. Bugün tüm emeklerimizin meyvesini topladık. Provalarımız da çok renkli geçti, bu konser için çok çalıştık." diye konuştu.

Sahneye çıktığında çok heyecanlandığını söyleyen Engelli Mehter Takımı üyesi Büşra Yüncü ise projenin içinde yer almanın ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'na eşlik etmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.