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Antalya DOB'da dünyaca ünlü operetlerden seçkiler seslendirildi - Son Dakika

Antalya DOB'da dünyaca ünlü operetlerden seçkiler seslendirildi

23.11.2021 22:41
Antalya DOB'da dünyaca ünlü operetlerden seçkiler seslendirildi

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nde (DOB), "Operetlerden Seçkiler" konseri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahneye konulan konserde sevilen ve bilinen operetlerin aryaları ve ansamblları seslendirildi.

Atay Ergezen tarafından sahneye konulan konserde soprano Arzu Aydoğdumu, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenor Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal, Göksay Yaran, Erdi Can Aybaş, bariton Ümit Burak Tekinay ve piyanist Metin Kiper sahne aldı.

Konserin sahne düzeni Özlem Tekinay, sahne tasarımı Cüneyt Şencan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı.

"Bambam" isimli köpek sahnede sahibine eşlik etti

Özel bir konseptle düzenlenen konserde tenor Göksay Yaran'a sahnede 2,5 yaşındaki "Bambam" isimli Maltese Terrier cinsi köpeği eşlik etti.

Yaran'ın solo şarkılarında kucağında yer alan "Bambam" sanatseverlerin beğenisini topladı. Sanatçılar sanatseverlerce uzun süre ayakta alkışlandı.

Yaran konser sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllar sevgiyle baktığı köpeği Bambam ile sahneye çıkmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Köpeğiyle ilk. kez sahneye çıktığını ve bu gecenin kendisi için çok özel olduğunu belirten Yaran, "Dinleyicilerimize özel bir konseptle operetlerden arya ve ansamblları seslendirdik. Bu konsere Bambam'ı da dahil etmek beni çok mutlu etti. Bambam çok güzel bir performans sergiledi. Oldukça heyecanlı olmasına rağmen kendini herkese sevdirdi." dedi.

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Antalya DOB'da dünyaca ünlü operetlerden seçkiler seslendirildi - Son Dakika


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