Antalya Kaleiçi'nde COP31 kapsamında Muratpaşa Belediyesinin iklim sergileri başlıyor - Son Dakika
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Antalya Kaleiçi'nde COP31 kapsamında Muratpaşa Belediyesinin iklim sergileri başlıyor

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Antalya Kaleiçi\'nde COP31 kapsamında Muratpaşa Belediyesinin iklim sergileri başlıyor
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COP31 kapsamında Antalya Kaleiçi'nde Muratpaşa Belediyesinin COP TOWN etkinliklerinde iklim krizi, atık dönüşümü, deniz kirliliği ve kültürel mirası işleyen sergiler açılacak. “Akdeniz Değişirse, İnsan Değişir” yaklaşımıyla hazırlanan sergilerde 11 sanatçının eserleri yer alacak.

Antalya'da, Roma'dan Bizans'a, Selçuklu'dan Osmanlı'ya uzanan köklü geçmişin izlerini taşıyan Kaleiçi, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) etkinlikleri kapsamında iklim krizi, tüketim alışkanlıkları, atık dönüşümü, deniz kirliliği ve kültürel miras konularındaki sergilere ev sahipliği yapacak.

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı, iklim değişikliği ile mücadelede dünyanın en önemli organizasyonu olan COP31, Antalya COP31 Alanı'nda başladı.

COP31 kapsamında kent genelinde de çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Tarihi yapıları, mimarisi ve begonvillerle süslü sokaklarıyla yılın her döneminde ziyaretçilerine açık hava müzesi deneyimi sunan Kaleiçi'nde de Muratpaşa Belediyesince düzenlenen COP TOWN etkinlikleri kapsamında çevre ve sürdürülebilirlik temalı sergiler gerçekleştirilecek.

"Akdeniz Değişirse, İnsan Değişir" yaklaşımıyla sergilerde, iklim krizi, tüketim alışkanlıkları, atık dönüşümü, deniz kirliliği ve kültürel miras sanatın farklı disiplinleriyle ele alınacak.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Enver Güner küratörlüğünde, 11 sanatçının katılımıyla Kaleiçi'ndeki bir otelde hazırlanan "Akdeniz Değişirse" sergisi, iklim krizinin kentler ve biyoçeşitlilik üzerindeki etkilerine odaklanacak.

Karatay Medresesi'ndeki Bergüm Berber'in küratörlüğündeki "Dönüşen Umut" sergisi ise 11 sanatçının terk edilmiş nesnelere kazandırdığı yeni anlamları sanatseverlerle buluşturacak. Uluslararası Kültür Sanat Göç ve Uyum Derneği koordinasyonundaki sergi, geri dönüşümün sürdürülebilir gelecek açısından önemini vurgulayacak.

Varuna Gezgin'de ressam Sevda Kesim'in "Zamanın Kıyısındaki Ütopya" sergisi, deniz kabukları üzerinden insanın doğayla kurduğu ilişkiyi yansıtacak.

Bağımsız Sanat Hareketi'nin "Antalya'nın havaları, havasından geçilmez tavaları" çalışmasında kullanım ömrünü tamamlayan mutfak tavaları sanatsal yüzeylere dönüşürken, Semra Erkal'ın "Apati Üçlüsü" sergisi plastik atıklardan üretilen heykellerle çevre kirliliğine karşı duyarsızlığı irdeleyecek. Hüseyin Köse ve Nazan Uzungül Köse'nin "Doğaya Bakış" sergisi ise ahşap, metal ve taş gibi atıl malzemelerin yeniden yorumlanmış şeklini yansıtacak.

Arif Durukan'ın "Likya, Işık Ülkesinin Zamansız Yüzleri" sergisi, yalnızca Antalya'nın yerel Limra taşını kullanarak karbon ayak izini sıfırlamayı hedefleyecek unsurları içerecek. Suna İnan Kıraç Kaleiçi Müzesi'nde Özgül Kahraman'ın "Sessiz Temas" sergisinde, insanın ekosistem üzerindeki etkisi parmak izi metaforuyla anlatılacak. Üç Kapılar'da Serkan Türk'ün "Nesneler, Özneler" video art çalışması atık kavramını aktaracak.

Sevda Kesim küratörlüğünde Bağımsız Sanat Hareketi sanatçılarının hazırladığı "Terra, Toprağın Hafızası" sergisi çamur, kil ve kök boyalarla insanın toprakla kurduğu sanatsal bağı yeniden gündeme taşıyacak.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Görevlisi Mine Aydoğan'ın "St. Nicholas: 1997'den 2026'ya" sergisi, 29 yıl önce ipek üzerine batik tekniğiyle hazırladığı Demre ile özdeşleşen St. Nicholas ve barış güvercinleri temalı eserlerini yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

Bağımsız Sanat Hareketi'nin minik sanatçılarının "Akdeniz'de Olmak" sergisi ise iyi ve kötü karşılaştırması üzerinden iklim krizi ve çevre kirliliğine dikkati çekecek. Eda Şarman'ın, "Yar" adlı kişisel sergisi de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA
SürdürülebilirlikKültür SanatAkdenizAntalyaGüncelCOP31Son Dakika

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