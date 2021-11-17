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Antika kehribar tespihler 70 bin liraya satılıyor - Son Dakika

Antika kehribar tespihler 70 bin liraya satılıyor

17.11.2021 10:35

Antika kehribar tespihler 70 bin liraya satılıyor Yaralı ağacın reçinesi milyonlarca yılda fosilleşerek kehribara dönüşüyor Osmanlı döneminden kalma antika kehribar tespihler fiyatlarıyla el yakarken, güzellikleriyle de göz kamaştırıyor.

Antika kehribar tespihler 70 bin liraya satılıyor

Yaralı ağacın reçinesi milyonlarca yılda fosilleşerek kehribara dönüşüyor

BURSA - Osmanlı döneminden kalma antika kehribar tespihler fiyatlarıyla el yakarken, güzellikleriyle de göz kamaştırıyor. Kehribar tespihler, gün ışığında renkten renge girerek bakanları mest ediyor.

Fiyatlarıyla dikkat çeken antika kehribar tespihler, 30 ila 70 bin lira arasında satılıyor. 99'luk tespihlere kıyasla 33'lük tespihler daha çok revaçta. Tespih yapılan boncukların bir tanesinin fiyatı 2 bin lirayı buluyor. Ancak nihai fiyatları bu işten anlayanlar ve sıkı pazarlıklar belirliyor. Bursa'daki dükkanında 35 yıldır tespih satan Süleyman Bozkurt'un koleksiyonunda her türlü el yapımı tespih bulunuyor. En fazla rağbet görenler ise antika kehribar tespihler. Kehribarın en büyük özelliği, stresi giderip ruhu dinlendirmesi. Ruh sağlığına iyi geldiğine inanılan "sıkma" ve "damla" kehribar tespihleri birçok erkek asırlardır elinden düşürmüyor.

Kıymetini bilmeyenler dedelerinden kalan tespihleri elinden çıkarıyor

Osmanlı devrinde de, günümüzde de kehribar tespihlerin büyük rağbet gördüğünü anlatan Süleyman Bozkurt, "Elimde görmüş olduğunuz bu ürün, Osmanlı döneminden kalma 100-120 yıllık kehribar bir tespih. Adı Osmanlı kehribar tespihi olarak geçiyor. Bu tespihler bize mirasçılardan geliyor. Yani kişinin dedesinden kalmış. Tespihten anlamayan kişiler bunları bize getirip satıyor. Biz de bunları alıp değerlendiriyoruz. Meraklılarını bulup eski eserlerin yok olmasını önlemiş oluyoruz. Eskiden de bu işin meraklıları vardı, şimdi de var" dedi.

İşçiliğine göre fiyatı artıyor

Milyonlarca yılda oluşan kehribar tespihlerin kıymetli olduğunu kaydeden Süleyman Bozkurt, "İşçiliğine göre fiyatı artıyor. Tespihi tanınmış ünlü birisi kullanınca da fiyatı artıyor. Bu elimdeki tespihin fiyatı ise 70 bin lira. Elimdeki ikinci tespih ise 60 yıllık. Fiyatı 30 bin lira. Bu işte fiyatı belirleyen kişi alıcı ve satıcıdır. Bu işten hakikaten anlayan meraklı insanlar fiyatları belirliyor" diye konuştu.

Kehribar tespihlerin üretim aşamasını da anlatan Süleyman Bozkurt, "Çam ağacının reçinesi, binlerce yıl toprak altında kalarak fosilleşiyor. Daha sonra parçalar fosilleştikten sonra tornada tespihe veya başka objeye dönüştürülüyor. Üretim aşaması bu şekilde oluyor. Bu bin yıllık bir kültür" diye bilgi verdi.

Antika kehribar tespihler 70 bin liraya satılıyor
Antika kehribar tespihler 70 bin liraya satılıyor
Antika kehribar tespihler 70 bin liraya satılıyor
Antika kehribar tespihler 70 bin liraya satılıyor

Süleyman Bozkurt, Osmanlı, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Antika kehribar tespihler 70 bin liraya satılıyor - Son Dakika


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