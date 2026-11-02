Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi, Ekrem Akurgal'ı 24. ölüm yılında Bornova'da andı - Son Dakika
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Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi, Ekrem Akurgal'ı 24. ölüm yılında Bornova'da andı

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Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi, Ekrem Akurgal\'ı 24. ölüm yılında Bornova\'da andı
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Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi üyeleri, Ekrem Akurgal'ı ölümünün 24. yılında Bornova'daki Kokluca Mezarlığı'nda andı. Mezara çiçek bırakan arkeologlar dua etti; Başkan Serkan Doldur, mirasa sahip çıkmanın yeni kuşakları desteklemekle mümkün olduğunu söyledi.

Türkiye'de klasik arkeoloji biliminin kurucularından ve "Hocaların hocası" olarak anılan Ordinaryüs Prof. Dr. Ekrem Akurgal, vefatının 24. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi üyeleri, 1 Kasım 2002'de yaşamını yitiren Akurgal için Bornova'daki Kokluca Mezarlığı'nda anma programı düzenledi.

Akurgal'ın mezarına çiçek bırakan arkeologlar, dua etti.

Derneğin İzmir Şube Başkanı Serkan Doldur, burada yaptığı konuşmada, Akurgal'ın bilimsel mirasına sahip çıkmak ve arkeolojiye emek veren hocalarını anmak için bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'de arkeolojinin ve müzeciliğin kuşaklar boyunca verilen emekle geliştiğini belirten Doldur, Cumhuriyet döneminde kurulan kurumlar ve yürütülen bilimsel çalışmalarla bu birikimin büyüdüğünü ifade etti.

Akurgal ve kuşağının Anadolu'nun uygarlık tarihindeki yerini dünyaya anlattığını dile getiren Doldur, İzmir'in geçmişinin aydınlatılmasına ve yeni bilim insanlarının yetişmesine katkı sunduğunu kaydetti.

Doldur, Akurgal'ın bilimsel mirasına sahip çıkmanın yeni kuşak arkeologların geleceğini desteklemekle mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Ekrem Akurgal kimdir?

Ekrem Akurgal, 30 Mart 1911'de annesinin ailesine ait çiftliğin bulunduğu Filistin'de dünyaya geldi. 1931'de İstanbul Erkek Lisesinden mezun olan Akurgal, kazandığı devlet sınavının ardından Almanya'da arkeoloji öğrenimi gördü. 1957'de Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde ordinaryüs profesör oldu.

Akurgal, Ege Bölgesi'nde Foça, Çandarlı, Çeşme-Ildırı'daki Erythrai ve Smyrna antik kentleri ile Bayraklı Höyüğü'nde yürütülen kazılarda görev aldı, ölümüne kadar uzun yıllar Bayraklı-Eski İzmir kazılarını sürdürdü.

Eski Yunan, Hitit-Hatti ve eski Anadolu uygarlıkları üzerine çeşitli dillerde eserler yayımlayan Akurgal, 1 Kasım 2002'de Karşıyaka'daki evinde 91 yaşında yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA
Ekrem AkurgalKültür SanatGüncelİzmirSon Dakika

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SON DAKİKA: Arkeologlar Derneği İzmir Şubesi, Ekrem Akurgal'ı 24. ölüm yılında Bornova'da andı - Son Dakika
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