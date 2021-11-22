Arnavutluk'ta Türk Film Haftası başladı - Son Dakika

Arnavutluk'un başkenti Tiran Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen "Türk Film Haftası" başladı.

Tiran'daki bir sinema salonunda düzenlenen açılış programı kapsamında 7. Koğuştaki Mucize filmi gösterildi.

Programa, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, Tiran YEE Müdürü Ömer Osman Demirbaş, Türkiye Maarif Vakfı Arnavutluk Direktörü Mesut Özbaysar, TİKA Tiran Koordinatörü Emine Gizem Başkan, Arnavut sinema oyuncusu Julian Deda ve sinemaseverler katıldı.

Büyükelçi Yörük, buradaki konuşmasında, sinema ve dizi sektörünün pandemiye rağmen faaliyetlerine büyük ölçüde devam etmeyi başarabildiğini söyledi.

"Son 20 yıllık periyot içerisinde özellikle Türk sineması ve Türk dizi sektörü önemli bir gelişim ve önemli bir atılım sürecine girdi." diyen Yörük, şöyle devam etti:

"Ne mutlu ki bugün dünya çapında Türk sineması denilince ayrı bir ekolden, Türk dizi sektörü deyince ayrı bir ekolden, Türk yönetmenler ve Türk oyuncular deyince ayrı bir ekolden artık söz edebiliriz noktaya doğru geliyoruz. Özellikle de Türk dizileri bugün artık dünyanın kuzeyinden güneyine, doğusunda batısına, Venezuela'dan Tayvan'a, İsveç'ten Sahra Altı Afrika'ya kadar pek çok farklı coğrafyada önemli bir izleyici ve hayran kitlesine sahip."

Özellikle Arnavutluk olmak üzere Balkanların Türk ürünlerini büyük bir ilgiyle takip ettiğini dile getiren Yörük, Türk sanatının iş birliği ve iletişim köprüleri kurduğunu vurguladı.

Oyuncu Deda da etkinliğin bu alandaki iş birliği köprülerinin geliştirilmesi için adım olduğunu belirterek, "Türk film ve dizileri Arnavutluk'ta çokça takip ediliyor, seviliyor ve ailenin bir parçası olmuş durumda." dedi.

Tiran YEE Müdürü Demirbaş ise bu kapsamda birbirinden değerli filmler seçtiklerini ifade ederek, "Biz izlerken keyif aldık, keyif aldığımız için de sizlere bu filmleri seçtik. Umarım sizler de beğenirsiniz." diye konuştu.

26 Kasım'a kadar sürecek Türk Film Haftası kapsamında Bizim için Şampiyon, Rafadan Tayfa Dehliz Macerası, Af ve Nasipse Adayız filmleri de gösterilecek.