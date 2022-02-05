Üye Girişi
Artvin'de "Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri" düzenlendi - Son Dakika

Artvin'de "Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri" düzenlendi

05.02.2022 17:09
Artvin'de "Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri" düzenlendi

Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri" renkli görüntülere sahne oldu.

Artvin'in "sakin şehir" unvanlı Şavşat ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen "Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri" renkli görüntülere sahne oldu.

İlçe merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Yavuzköy'de gerçekleştirilen etkinliğe katılanlar, tahta kızak ve şambrellerle kayarak karın ve doğanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 11 dereceyi gösterdiği bölgede her yaş gurubundan kişinin katılımıyla halat çekme, hızarla odun kesme ve hedefe kartopu atma gibi çeşitli yarışmalar düzenlendi.

Katılımcılar davul, zurna ve akordeon eşliğinde horon oynayarak doyasıya eğlendi.

Köy sakinlerinin ilginç kostümler giyerek sahneledikleri yöreye özgü "borabana" eğlencesi de beğeni topladı.

Şavşat Kaymakamı Yusuf Akın, şenliğin ilçenin en önemli kış turizmi etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Şavşat'ın turizm potansiyeli bakımından, özellikle de yaz ve sonbahar aylarında Türkiye'nin en önemli yerleri arasında bulunduğunu belirten Akın, "İlçe, kış turizminde diğer mevsimlere göre biraz geride. Oysa Şavşat kışın da ayrı güzellikleri bünyesinde barındırıyor. Bu tür etkinliklerle kış turizmi potansiyelinin artırılmasını amaçlıyoruz. Bu tarz etkinlikler sosyal faaliyet noktasında vatandaşlarımıza iyi geliyor." dedi.

Akın, geleneksel hale gelen şenliği gelecek yıllarda da sürdürmek istediklerinin altını çizerek "Şenliğe sadece Şavşat'tan katılım yok. Ardahan'dan, Artvin'in diğer ilçelerinden ve çevre illerden vatandaşlarımız burada. Şavşatın kış turizminde de var olduğunu göstermek adına bu etkinlikleri önemsiyoruz." diye konuştu.

Şavşat Kaymakamlığı ve Şavşat Belediyesinin katkılarıyla şenliği düzenleyen Şavşat Off-Road Kulüp Başkanı Halil Berkay Özcan ise ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Amaçlarının geçmişten bugüne ulaşan kültürel aktivitelerin, eğlencelerin, oyunların genç kuşaklara aktarılması olduğunu vurgulayan Özcan, "Güzel bir etkinlik oluyor. Borabana etkinliği yapıldı, tavukbarı oynadık, kızak yarışları yapıldı. Halat çekme, hızarla odun kesme gibi değişik etkinliklerimiz de var. Gece de konserlerle etkinliğimizi sonlandıracağız." ifadesini kullandı.

Şenliğe katılan Yiğit Yalduz da doyasıya eğlendiğini dile getirerek "Kızakla kaydık, oyunlar oynadık, eğlendik. Okullar başlamadan önce bizim için güzel bir etkinlik oldu, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

YORUMLAR
500

Kış Turizmi, Hisarcık, Artvin, Şavşat, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Artvin'de 'Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:18 Adamın dünyası başına yıkıldı! Karısına başka erkeğin spermleri enjekte edilmiş
17:03 MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Erdoğan'a geçmiş olsun telefonu
16:53 Yüksek enflasyonun uğramadığı ender yerlerden biri balık tezgahları: Barbun, istavrit ve mezgitin kilosu 15 TL
16:51 Ali Koç'tan Aykut Kocaman itirafı: 1 sene daha tutup öyle devam etmeliydik!
16:48 Galatasaray'da yeni transfer yolda! Mbaye Diagne'nin sözleşmesi askıya alındı!
16:35 Trabzonspor'a Ali Koç'tan tepki: FETÖ'nün mü Turkiye Cumhuriyeti'nin mi yanında olacaksınız?
16:34 İlk gol yeni transferden geldi! Karadeniz Fırtınası fire vermek istemiyor
16:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Meral Akşener'den geçmiş olsun dilekleri geldi
16:24 Avrasya'nın son anketi! Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki fark açılıyor
16:23 Düğün tarihi belli oldu! Oyuncu Gökçe Bahadır, Emir Ersoy ile 25 Şubat'ta evleniyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 17:22:37. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de "Şavşat Yavuzköy Kış Şenlikleri" düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement