Aşık Veysel'in ikinci kuşak torunu, ünlü ozanın son şiirine klip çekti - Son Dakika
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Aşık Veysel'in ikinci kuşak torunu, ünlü ozanın son şiirine klip çekti

22.03.2022 09:01
Aşık Veysel'in ikinci kuşak torunu, ünlü ozanın son şiirine klip çekti

Aşık Veysel'in ikinci kuşak torunlarından Ezgi Arıkan, vefatının 49. yılında ünlü ozanın son şiiri olan ve dedesi Bahri Şatıroğlu'nun bestelediği "Gelmez Yola Gidiyorum"u seslendirdi.

Aşık Veysel'in ikinci kuşak torunlarından Ezgi Arıkan, vefatının 49. yılında ünlü ozanın son şiiri olan ve dedesi Bahri Şatıroğlu'nun bestelediği "Gelmez Yola Gidiyorum"u seslendirdi.

Sosyal medya üzerinden yayına giren klipte Arıkan, eseri büyük dedesi Aşık Veysel ile düet yaparak yorumladı.

Eczacı ve müzisyen Arıkan, AA muhabirine, dedesinin eserleri ve hikayeleriyle büyümenin kendisini müziğe yönlendirdiğini belirterek, ünlü halk ozanının vefatının yıl dönümü dolayısıyla bu eseri ortaya koyduğunu aktardı.

Aşık Veysel'in torunu Filiz Şatıroğlu Arıkan'ın kızı olan Ezgi Arıkan, şunları söyledi:

"' 'Gelmez Yola Gidiyorum', büyük dedem Aşık Veysel Şatıroğlu'nun okuduğu son şiiri. Aşık dedem dünyaya veda ettikten sonra dedem Bahri Şatıroğlu bu şiiri besteleyerek türkü haline getirmiş. Onlar gelmez yola gittiler ama ışıkları hala üzerimde ve bu değerli miras sonsuza dek benimle yaşamaya devam edecek. Gökyüzünden beni dinlediklerine ve gurur duyduklarına eminim. Aşık dedemin 49. ölüm yıldönümünde ona olan hayranlığımı ve özlemimi ifade etmek için bu çok değerli türküyü genç bir müzisyen olarak kendi tarzımda yorumlamak istedim. Umarım dinleyenler de benim hissettiğim duyguları paylaşır."

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Necip Fazıl Kısakürek, Medya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Aşık Veysel'in ikinci kuşak torunu, ünlü ozanın son şiirine klip çekti - Son Dakika


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