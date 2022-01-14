Atakule, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü - Son Dakika

Atakule, Azerbaycan bayrağı renklerine büründü

ANKARA - Ankara'nın simgelerinden Atakule, Azerbaycan bayrağının renklerine büründü.

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki diplomatik ilişkilerin 30'uncu yıldönümünü kutluyor. Önemli günlerde renk gösterilerine sahne olan Atakule, bu önemli gün sebebiyle Azerbaycan bayrağı renklerine büründü. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği ise Atakule'nin görüntülerini paylaşarak, "Yaşasın bir milletin iki devletinin kardeşliği" ifadelerini kullandı.