Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, öğrencilerden duygulandıran koreografi

Seferihisar Şehit Mehmet İzdal İlkokulu öğrencilerinin Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle hazırladıkları koreografi büyük beğeni topladı.

9'U 5 GEÇE HAYAT DURDU

85 yıl önce, 10 Kasım 1938 günü saatler 09.05'i gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal etti. 81 ilde yüz binlerce vatandaş, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bu sabah sokaklarda ve Anıtkabir'deydi.

ÇOK BEĞENİLDİ

Bugüne özel anma törenleri yapılırken, Seferihisar Şehit Mehmet İzdal İlkokulu öğrencileri de Atatürk'ü anmak için bir gösteri hazırladı. Öğrenciler saat 9'u 5 geçe koreografisi ile Atatürk'ün aramızdan ayrılışını andılar. Koreografiye ait video sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

O yorumlardan bazıları: