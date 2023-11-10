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Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, öğrencilerden duygulandıran koreografi - Son Dakika

Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, öğrencilerden duygulandıran koreografi

10.11.2023 12:45

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 85. yıl dönümü sebebiyle tüm yurtta anılıyor. Seferihisar Şehit Mehmet İzdal İlkokulu öğrencileri de 10 Kasım için hazırladıkları nefis koreografi ile izleyenleri duygulandırdı.

Seferihisar Şehit Mehmet İzdal İlkokulu öğrencilerinin Atatürk'ün vefatının 85. yıl dönümü nedeniyle hazırladıkları koreografi büyük beğeni topladı.

9'U 5 GEÇE HAYAT DURDU

85 yıl önce, 10 Kasım 1938 günü saatler 09.05'i gösterdiğinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikal etti. 81 ilde yüz binlerce vatandaş, Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için bu sabah sokaklarda ve Anıtkabir'deydi.

Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, öğrencilerden duygulandıran koreografi

ÇOK BEĞENİLDİ

Bugüne özel anma törenleri yapılırken, Seferihisar Şehit Mehmet İzdal İlkokulu öğrencileri de Atatürk'ü anmak için bir gösteri hazırladı. Öğrenciler saat 9'u 5 geçe koreografisi ile Atatürk'ün aramızdan ayrılışını andılar. Koreografiye ait video sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

O yorumlardan bazıları:

Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, öğrencilerden duygulandıran koreografi
Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, öğrencilerden duygulandıran koreografi
Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, öğrencilerden duygulandıran koreografi

Mustafa Kemal Atatürk, Seferihisar, 10 Kasım, İzmir, Eğitim, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, öğrencilerden duygulandıran koreografi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk'ün vefatının yıl dönümünde, öğrencilerden duygulandıran koreografi - Son Dakika
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