Atatürk ve arkadaşlarının toplantı yaptığı Zaimağa Konağı yenilendi - Son Dakika
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Atatürk ve arkadaşlarının toplantı yaptığı Zaimağa Konağı yenilendi

03.04.2022 11:34
Atatürk ve arkadaşlarının toplantı yaptığı Zaimağa Konağı yenilendi

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlık ettiği İcra Vekilleri Heyeti'nin (Bakanlar Kurulu) 24 Mart 1922'deki toplantısına ev sahipliği yapan, Milli Mücadele'den izler taşıyan Zaimağa Konağı yürütülen çalışmalarla yenilendi.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlık ettiği İcra Vekilleri Heyeti'nin (Bakanlar Kurulu) 24 Mart 1922'deki toplantısına ev sahipliği yapan, Milli Mücadele'den izler taşıyan Zaimağa Konağı yürütülen çalışmalarla yenilendi.

Yenice Mahallesi'nde 1902 yılında Hacı Ali Ağa tarafından inşa ettirilen iki katlı Zaimağa Konağı'nın, dönemin mimarisini yansıtmasının yanı sıra Kurtuluş Savaşı'ndaki işleviyle de ayrı özelliği bulunuyor.

Atatürk'ün İtilaf Devletleri'nin mütareke ve barış şartlarını görüşmek üzere 24 Mart 1922'de İcra Vekilleri Heyeti'ni topladığı konak, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü'nün talimatıyla aslına uygun olarak düzenlendi.

İlk katta Zaimağa ailesinin yaşam alanı, üst katta ise toplantının yapıldığı bölüm, Atatürk'ün çalışma ve konaklama odası ile diğer katılımcıların dinlendiği oda yer alıyor.

İç dekorasyonu tamamen yenilenen konakta Kurtuluş Savaşı dönemine ait eserler ve işgal yıllarında kullanılan askeri malzemeler için bölümler oluşturuldu.

Atatürk'ün bal mumu heykeli yenilendi, beraberinde toplantıya katılan 12 icra vekilinin heykelleri de tadilattan geçirildi.

Ahşap işlemeleri, dönemine uygun dekorasyonu, tarihi yansıtan malzemeleriyle müze atmosferinde adeta 100 yıl öncesini yaşatan ve rehber eşliğinde ücretsiz gezilebilen Zaimağa Konağı, ziyaretçilerini bekliyor.

"Tarihi yaşatarak gençlerimize ve geleceğimize aktarıyoruz"

Belediye Başkan Hamid Yüzügüllü, AA muhabirine, ilçenin, bölge tarihinin her döneminde önemli bir yerleşim olduğunu söyledi.

İlçenin Kurtuluş Savaşı'ndaki öneminden dolayı Sivrihisarlılar olarak ayrıca gurur duyduklarını belirten Yüzügüllü, "Kurtuluşun temellerinin atıldığı tüm değerlerimize sahip çıkarak geleceğe aktarmak için çalışıyoruz. Bunlardan biri olan Zaimağa Konağı'nda da tarihi yaşatarak gençlerimize ve geleceğimize aktarıyoruz." ifadelerini kullandı.

Konağın sorumlusu Şirvan Karatepe ise Atatürk'ün 8 gün bu binada konakladığı bilgisini vererek, üst katta toplantı yapılan masa, çalışması masası, Atatürk'ün yatağı, o gün kullanılan telgraf makinesinin sergilendiğini kaydetti.

Karatepe, ziyaretçilerin konağı gezerken duygulandığını, heyecanlandığını belirtti.

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Mustafa Kemal Atatürk, Sivrihisar, Mart, İcra, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk ve arkadaşlarının toplantı yaptığı Zaimağa Konağı yenilendi - Son Dakika


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