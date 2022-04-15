Ayak parmaklarıyla nota basan 'korno' sanatçısı Felix Klieser, Adana'da konser verdi - Son Dakika
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Ayak parmaklarıyla nota basan 'korno' sanatçısı Felix Klieser, Adana'da konser verdi

15.04.2022 23:39
Ayak parmaklarıyla nota basan 'korno' sanatçısı Felix Klieser, Adana'da konser verdi

DOĞUŞTAN 2 kolu olmadığı için sol ayak parmaklarıyla nota basan Alman 'korno' sanatçısı Felic Klieser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'yla (ÇDSO) birlikte Adana'da sahne aldı.

DOĞUŞTAN 2 kolu olmadığı için sol ayak parmaklarıyla nota basan Alman 'korno' sanatçısı Felic Klieser, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası'yla (ÇDSO) birlikte Adana'da sahne aldı.

Doğuştan 2 kolu olmayan ve sol ayak parmağıyla nota basarak klasik müziğin en zorlu üflemeli çalgılarından biri olan kornoya nefes veren Felix Klieser, 'Engel Tanımayan Sanat' etkinliğinde ÇDSO ile birlikte Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda konser verdi. Şefliğini Orhan Şallıel'in yaptığı konserde Klieser, Richard Strauss'un 1 Numaralı korno konçertosunu ve Franz Schubert tarafından yazılan 4 Numaralı 'Trajik' adlı senfoniyi çaldı. Klieser, konserin sonunda salondaki sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.


Ayak parmaklarıyla nota basan 'korno' sanatçısı Felix Klieser, Adana'da konser verdi
Ayak parmaklarıyla nota basan 'korno' sanatçısı Felix Klieser, Adana'da konser verdi
Ayak parmaklarıyla nota basan 'korno' sanatçısı Felix Klieser, Adana'da konser verdi
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Çukurova, Konser, Alman, Adana, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Ayak parmaklarıyla nota basan 'korno' sanatçısı Felix Klieser, Adana'da konser verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayak parmaklarıyla nota basan 'korno' sanatçısı Felix Klieser, Adana'da konser verdi - Son Dakika
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