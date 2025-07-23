Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı

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Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
23.07.2025 14:33
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Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
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İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılan, 1934'te Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülen Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, yeniden cami olarak ibadete açılmasının ardından geçen 5 yılda yaklaşık 40 milyon kişiyi ağırladı.

İstanbul'un fethinden sonra 481 yıl boyunca cami olarak hizmet veren, 1934'te müze statüsü kazanan Ayasofya-i Kebir Camii, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının ardından geçen beş yılda camiyi yaklaşık 40 milyon kişi ziyaret etti. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonunda sürdürülen çalışmalarla yapı, hem ibadethane hem de kültür mirası olarak yaşatılıyor.

Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı

ÜST GALERİ YABANCI ZİYARETÇİLERE AÇIK

24 Temmuz 2020'de kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan caminin alt katı Müslümanların ibadetine ayrılırken, üst kat galeri yabancı turistlerin ziyaretine açık tutuluyor. Bu düzenlemeyle ibadet edenlerle ziyaretçilerin alanları ayrıştırılarak daha sağlıklı bir ibadet ortamı sağlandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan camide, UNESCO'nun tavsiyesi üzerine, ziyaretçi yönetim planı çerçevesinde yabancı turistlere çok dilli rehberler eşliğinde bilgi veriliyor.

Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı

Ayasofya-i Kebir Camii, yeniden ibadete açılmasının ardından tarihsel rolüne uygun biçimde bir ilim ve kültür merkezi olarak da hizmet vermeye başladı.

Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı

5 YILDA 40 MİLYON KİŞİ ZİYARET ETTİ

Pandemi sonrası dönemde ziyaretçi ilgisinin daha da arttığı Ayasofya-i Kebir Camii, her yıl yaklaşık 10 ila 15 milyon kişiyi ağırlıyor. Beş yıl gibi kısa bir sürede camiyi 40 milyona ulaşan kişi ziyaret etti. Ayasofya-i Kebir Camii, hem ibadet hem kültür hem de manevi rehberlik merkezi olarak İstanbul'un en önemli ziyaret noktalarından biri olmaya devam ediyor.

Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı
Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı

Kültür Sanat, İstanbul, Cami, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayasofya-i Kebir Camii 40 milyon ziyaretçiyle rekor kırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • 11361136jJ:
    aktrol takımı 1 0 Yanıtla
  • turkumdogruyum?:
    İnançlara saygı yok. Hristiyan emeği alın teri ibadethanesini gasb etmişler. Kendi ihtiyacın olan ibadethaneni kendin yap. Başkasının emeğini gasb etme. Başka İnanclara gösterdiğin saygı saygı kadar, inancına saygıyı hak edersin. 0 0 Yanıtla
  • Tuna Han:
    camiye dönüştürüldü ( şüpheli) darphane ye dönüştürüldü ( gerçek ) 0 0 Yanıtla
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