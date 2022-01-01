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Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor

01.01.2022 15:58
Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda yılbaşında yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ayder Yaylası'nda yılbaşında yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

Hafta sonu olmasını da fırsata çevirenler, karın ardından beyaza bürünen 1350 rakımlı yaylaya akın etti. Yayladaki konaklama tesislerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Vatandaşlardan bazıları kar topu oynadı, bazıları da kızak, şambrel ve poşetle kayarak gönüllerince eğlendi. Tulum eşliğinde kar üstünde horon oynayanlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Yaylaya, Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçilerin sayısının fazla olması da dikkati çekti.

Ziyaretçilerden Nur Abbas, AA muhabirine, keyifli bir tatil geçirdiğini söyledi.

Çorum'dan ailesi ile geldiğini anlatan Abbas, "Çok eğlenceli, herkes denesin. Kayarken biraz düştük ama vazgeçemiyoruz. Bu yıl kar biraz daha az ama yine de keyifli ve doğa çok güzel." dedi.

Olcay Atmaca ise yaylaya çocukları ile geldiğini belirterek, "İyi ki gelmişiz. Son derece keyifli bir tatil oldu. Herkesin buraları görmesini, bölgeye gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Gülşah Kılıç da ilk defa geldiği yaylada çok iyi vakit geçirdiğini ifade etti.

Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor
Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor
Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor
Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor

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Ayder Yaylası, Çamlıhemşin, Rize, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ayder Yaylası'nda yılbaşı yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika


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