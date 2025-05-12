Ayşe Kulin: Aylin'in hikayesini yazdığıma hiç pişman olmadım - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayşe Kulin: Aylin'in hikayesini yazdığıma hiç pişman olmadım

Ayşe Kulin: Aylin\'in hikayesini yazdığıma hiç pişman olmadım

Yazar Ayşe Kulin, Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Edebiyat yolculuğundan özel hayatına, "Adı Aylin" kitabının bilinmeyenlerinden babasına duyduğu derin bağa kadar samimi açıklamalarda bulunan Kulin, "Kazandığım tüm para Aylin davasına gitti, ama pişman değilim" dedi.

12.05.2025 19:13
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Ünlü yazar Ayşe Kulin, Haberler.com'un Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun sorularını yanıtladı. Kulin, edebiyat kariyerinin dönüm noktası olan Adı Aylin kitabının perde arkasını anlattı, aile geçmişi ve kişisel yaşamına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"AYLİN'İN HİKÂYESİNİ YAZDIĞIMA HİÇ PİŞMAN OLMADIM"

Kulin, en çok konuşulan kitabı Adı Aylin'e dair dikkat çeken detaylar paylaştı. "Aylin bütün kitaplarımdan daha çok sattı ama kazandığım tüm para Aylin kitabından dolayı açılan davaya gitti" dedi. Kitaptaki karakterlerden biri olan Nuri'nin kendisine 10 yıl süren bir dava açtığını belirten Kulin, "Aylin'in ailesiyle de uzlaşma sağlayamadık, istediklerini karşılayacak maddi imkânım yoktu" diye konuştu. Ancak tüm zorluklara rağmen "Aylin'in hayatını yazdığıma hiç pişman değilim" ifadelerini kullandı.

Ayşe Kulin: Aylin'in hikayesini yazdığıma hiç pişman olmadım

"BABAM HAYATIMIN MİHENK TAŞIYDI"

Kulin, çocukluk ve gençlik yıllarına dair de duygusal açıklamalarda bulundu. "Babam hayattaki en büyük arkadaşımdı, annemden daha çok beni dinlerdi" diyen yazar, dedesinin kendisine "Ayşe Sultan" dediğini ve kendisini çok özel hissettirdiğini anlattı. "Babam, Atatürk'ün iyi öğrencileri yurt dışına gönderdiği burslardan biriyle Berlin'de ihtisas yapmıştı" sözleriyle ailesinin köklü geçmişine de değindi.

"FEMİNİSTİM, HEP ÖZGÜR KALMAK İSTEDİM"

Özel hayatında özgürlüğü ve bağımsızlığı ön planda tuttuğunu belirten Kulin, "İki kez evlendim, eşlerimden para almadım. Ben erkeklerden para almam" dedi. Feminist olduğunu açıkça dile getiren yazar, "Bir erkek size para verdiğinde sizi tahakküm etmek ister" ifadesiyle ekonomik özgürlüğün önemine vurgu yaptı. "Hayatım boyunca çalıştım, zengin bir ailem yoktu" diyerek başarılarının arkasındaki emeği anlattı.

Kültür Sanat, Edebiyat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ayşe Kulin: Aylin'in hikayesini yazdığıma hiç pişman olmadım - Son Dakika

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