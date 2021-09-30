Ayvalık'ta ihtiyaç sahiplerine 15 ton kömür dağıtıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneğince ihtiyaç sahiplerine kömür yardımı yapıldı.

Mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra Ayvalık Kaymakamlığının belirlediği ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan dağıtımda 15 ton kömür, derneğin kendi imkanlarıyla kiraladığı kamyonetler ve derneğin gönüllüleriyle adreslere ulaştırıldı.

Dernek başkanı Fatma Cavlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz ihtiyaç sahipleri ile yardımseverler arasında kurulan gönül köprüsüyüz. Bu yüzden de soğuk kış günlerinin öncesinde bağışçılarımızın büyük destekleriyle bu yardımları başlattık." ifadesini kullandı.

Cavlı, hedeflerinin 100 ton olduğunu sözlerine ekledi.