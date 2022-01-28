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Bağbaşı Yaylası kar eğlencesi yaşamak isteyen doğaseverlerle doldu - Son Dakika

Bağbaşı Yaylası kar eğlencesi yaşamak isteyen doğaseverlerle doldu

28.01.2022 11:20
Bağbaşı Yaylası kar eğlencesi yaşamak isteyen doğaseverlerle doldu

Travertenleri ve termal sularıyla ünlü Pamukkale başta olmak üzere birçok tarihi ve doğal güzelliği barındıran Denizli'deki 1400 rakımlı Bağbaşı Yaylası, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözdesi haline geldi.

Travertenleri ve termal sularıyla ünlü Pamukkale başta olmak üzere birçok tarihi ve doğal güzelliği barındıran Denizli'deki 1400 rakımlı Bağbaşı Yaylası, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin gözdesi haline geldi.

Pamukkale ilçesi sınırları içindeki yayla, yazın sıcaktan bunalan, kışın kar eğlencesi yaşamak isteyen doğaseverleri ağırlıyor.

Teleferikle 6 dakikada yaylaya çıkan ziyaretçiler, 1,7 kilometrelik yolu da servis minibüsüyle katederek Denizli Büyükşehir Belediyesince 2015'te hizmete açılan tesise ulaşıyor.

Ziyaretçiler, restoran, büfe ve yöresel ürün satış dükkanları da bulunan tesisteki bungalovlarda konaklayabiliyor, kamp alanında çadır kurulabiliyor.

Doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunan tesiste at binme, karda kızak gibi aktiviteler de yer alıyor.

İşletmenin konaklama müdürü Mehmet Atan, AA muhabirine, tesislerinin yaz kış yoğun talep gördüğünü söyledi.

Atan, "1+1 ve 1+0 tarzındaki bungalovlarımız klima, şömine ve sobalı ısıtmaya sahip. Büyük bir restoran ve kafemiz var. Tesisimiz 12 ay açık. Şu anda yarıyıl tatilinde olduğumuz için müthiş bir talep alıyoruz. Bazen telefonlara bile yetişemiyoruz." diye konuştu.

Yaylaya gelen misafirlerin doğal güzelliklere hayran kaldığını belirten Atan, "Yazın yurt dışından gelenler oluyor. Kışın ise karın olmadığı illerden daha çok talep alıyoruz. Yarıyıl tatilini geçirmek isteyenlerin adresi konumuna geldik. Aylar öncesinden rezervasyonları kabul ettik. Şu anda yer bulmak mümkün değil. Bağbaşı Yaylası'nda bugüne kadar yaklaşık 105 bin misafir ağırlamışızdır." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 sürecinde talebin daha çok arttığını anlatan Atan, yaylaya çoğunlukla İstanbul, İzmir, Aydın, Muğla ve Balıkesir'den konukların geldiğini ifade etti.

"Benim için en büyük karne hediyesi oldu"

Muğla'dan gelen Engin Lütoğlu da harika bir manzara içinde olduklarını dile getirerek, "Atmosfer ve doğa çok iyi. Güzel bir yer. Tesislerde herkes güler yüzlü. Biz çok beğendik. İlk defa geliyoruz. Denemek için geldik. 1 gün kalacaktık, 2 güne çıkardık." dedi.

İzmir'den annesiyle gelen 10 yaşındaki Toprak Engin ise yarıyıl tatilini değerlendirdiğini belirterek, "Annemle kar topu savaşı yaptık. Çok eğleniyoruz. Buraya herkesin gelmesini tavsiye ediyorum. Tatillerde gelinebilecek en uygun yerlerden birisi Bağbaşı Yaylası. Bembeyaz bir ortam var. Burası benim için en büyük karne hediyesi oldu." şeklinde konuştu.

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Pamukkale, Denizli, İzmir, kar, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bağbaşı Yaylası kar eğlencesi yaşamak isteyen doğaseverlerle doldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağbaşı Yaylası kar eğlencesi yaşamak isteyen doğaseverlerle doldu - Son Dakika
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