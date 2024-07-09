Bahar Gelir'in yeni şarkısı Soran Sorana müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Bahar Gelir'in yeni şarkısı Soran Sorana müzikseverlerle buluştu

Geniş Video İzle

Uzun yıllardır yaptığı single çalışmalarıyla adından söz ettiren Bahar Gelir, sözü ve müziği Yiğit Mahzuni'ye ait olan Soran Sorana karşısında dinleyiciler karşısına çıktı.

09.07.2024 15:01  Güncelleme: 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bahar Gelir'in yeni şarkısı "Soran Sorana", hareketli ve enerjik yapısıyla dinleyicileri müzik dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkaracak. Şarkının hem fotoğraf hem de klip çekimleri Halil Güzel imzası taşıyor. Hareketli ritmi ve dinamik yapısıyla dikkat çeken bu şarkı, müzikseverlerin yeni favorisi olmaya aday.

GÖRSEL VE İŞİTSEL BİR ŞÖLEN SUNUYOR

Bahar Gelir'in "Soran Sorana" isimli şarkısı, DMC etiketiyle bugün Netd YouTube kanalı ve tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu. Şarkının heyecanla beklenen klibi, hem görsel hem de işitsel bir şölen sundu. Bahar Gelir, müzik ve televizyon dünyasında uzun yıllardır adından söz ettiren bir sanatçı. Geçmişteki single çalışmaları ve televizyon projeleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Bahar Gelir, müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor. Sanatçı, yeni projeleriyle de adından söz ettirmeye ve hayranlarını mutlu etmeye kararlı.

Bahar Gelir'in yeni şarkısı Soran Sorana müzikseverlerle buluştu
Bahar Gelir\'in yeni şarkısı Soran Sorana müzikseverlerle buluştu

Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bahar Gelir'in yeni şarkısı Soran Sorana müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:44 CHP lideri Özel’den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın CHP lideri Özel'den eylem çağrısı: Zam istiyorsanız ışıkları açıp kapatın
15:31 MEB’ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok MEB'ten infial yaratan masal kitabıyla ilgili açıklama: Böyle bir kaynağımız yok
15:20 Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor Siyaset sahnesinde taşları yerinden oynatacak iddia: Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin yuvaya dönüyor
14:34 Hamas’ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi Hamas'ın ucu başka ülkeye çıkan tüneli İsrail askerlerini şaşkına çevirdi
13:13 Türk-İş Başkanı Ergün Atalay’dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan hükümete tehdit: Ülkeyi yönetenler aklını başına alsın
15:47 Galatasaray mı Beşiktaş mı Süper Kupa’nın ne zaman oynanacağı belli oldu Galatasaray mı Beşiktaş mı? Süper Kupa'nın ne zaman oynanacağı belli oldu
15:34 Beşiktaş ikna oldu gibi Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine Beşiktaş ikna oldu gibi! Semih Kılıçsoy adım adım dünya devine
14:57 Anne, bebeğinin ’üç saatlik uçak yolculuğu boyunca’ ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü Anne, bebeğinin 'üç saatlik uçak yolculuğu boyunca' ağladı anlara ait videoyu paylaştıktan sonra interneti ikiye böldü
14:39 Günler sonra ortaya çıktı UEFA’dan skandal Erdoğan kararı Günler sonra ortaya çıktı! UEFA'dan skandal Erdoğan kararı
14:18 İran’da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu İran'da korkunç havaalanı kazası: Uçak motoru, tamir sırasında teknisyeni yuttu
14:18 Konu: Fikstür çekimi Mehmet Büyükekşi’ye tepkiler çığ gibi Konu: Fikstür çekimi! Mehmet Büyükekşi'ye tepkiler çığ gibi
14:06 Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi Drone havalandırıp karısının kendisini aldattığını saniye saniye görüntüledi
13:40 Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi Dünyaca ünlü banka, Türkiye için yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini değiştirdi
13:26 Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti Fenerbahçe, Bertuğ Yıldırım için Rennes ile temasa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2024 16:30:19. #1.11#
SON DAKİKA: Bahar Gelir'in yeni şarkısı Soran Sorana müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement