Bahar Gelir, Yeni Şarkısı 'Yeter' ile Dinleyicilerin Karşısına Çıkıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bahar Gelir, Yeni Şarkısı 'Yeter' ile Dinleyicilerin Karşısına Çıkıyor

Bahar Gelir, Yeni Şarkısı \'Yeter\' ile Dinleyicilerin Karşısına Çıkıyor

Türk müziğinin sevilen sanatçısı Bahar Gelir, yeni şarkısı 'Yeter' ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan bu parça, Gelir'in güçlü yorumuyla yeniden hayat buldu. Bu şarkının hayatlarının bir noktasında 'Yeter' diyen tüm dinleyicilere armağan ettiğini beliren Gelir, bundan sonraki dönemde kendi bestelerini yapacağını ve dışarıdan beste almayacağını açıkladı.

15.01.2025 18:06
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Sanatçı Bahar Gelir, duygusal derinliğiyle dikkat çeken yeni şarkısı "Yeter" ile müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Söz ve müziği Türk müziğinin usta ismi Sezen Aksu imzası taşıyan bu eşsiz eser, Bahar Gelir'in güçlü yorumuyla yeniden hayat buldu.

Şarkının klibi, Almanya'nın Frankfurt şehrinin etkileyici atmosferinde çekildi. Yönetmenliği ve düzenlemesi başarılı isim Nihat Ulaş tarafından üstlenilen klip, Bahar Gelir'in samimi performansıyla şarkının duygusunu görselliğe taşıyor.

Sanatçı, "Bu şarkı, hayatlarının bir noktasında 'Yeter' diyen tüm dinleyicilerime armağanımdır" diyerek, eserin herkesin yaşamına dokunmasını hedeflediğini vurguluyor.

"Artık Kendi Bestelerimi Kendim Yapacağım!"

Bahar Gelir, "Yeter" adlı şarkısıyla birlikte müzik kariyerinde yeni bir döneme adım atıyor.

Bundan böyle dışardan beste almayacağını ifade eden Gelir, "Besteler çok pahalı. Artık kendi bestelerimi kendim yapacağım. Bu parçamla 'Yeter' diyorum" dedi. Bu kararıyla, kendi özgün müzikal kimliğini daha da güçlendirmeyi hedeflediğini belirtti.

Bahar Gelir'in "Yeter" adlı çalışması, dinleyicilere hem müzikal bir şölen sunuyor hem de duygusal bir bağ kurmayı başarıyor. Şarkı, tüm dijital platformlarda yayında!

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Son Dakika Kültür Sanat Bahar Gelir, Yeni Şarkısı 'Yeter' ile Dinleyicilerin Karşısına Çıkıyor - Son Dakika

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