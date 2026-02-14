Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına 57,8 milyon TL'lik destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına 57,8 milyon TL'lik destek

Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına 57,8 milyon TL\'lik destek
14.02.2026 13:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk döneminde Türk sinemasına 128 projeye toplam 57 milyon 827 bin 500 TL kaynak aktarıldığını duyurdu. Yerli film gösterimleri ve yaratıcı projeler destek kapsamına alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk sinemasına rekor düzeyde destek verildiğini açıkladı. 2026 yılının ilk destekleme döneminde toplam 128 projeye 57 milyon 827 bin 500 TL kaynak aktarıldı. Bu desteklerin 49 milyon 250 bin TL'si, 130 sinema salonunda yerli film gösterimlerini güçlendirmek amacıyla dağıtıldı.

Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına 57,8 milyon TL'lik destek

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, animasyon, kısa film, senaryo ve proje geliştirme alanlarında ise 28 projeye toplam 8 milyon 577 bin 500 TL kaynak ayrıldığını belirtti. Bakan Ersoy, Türk sinemasını "üretimden gösterime kadar bütüncül bir anlayışla desteklemeye kararlılıkla devam edeceklerini" vurguladı.

Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına 57,8 milyon TL'lik destek

Yaratıcı üretimi teşvik etmek amacıyla yapılan dağılımda, 4 animasyon film projesine 1,48 milyon TL, 15 kısa film projesine 4,67 milyon TL, 6 senaryo ve diyalog yazım projesine 920 bin TL ve 3 proje geliştirme projesine 1,5 milyon TL destek sağlandı.

Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına 57,8 milyon TL'lik destek

Bakan Ersoy, yerli yapımların izleyiciyle buluşmasını artırmak amacıyla "Yerli Film Gösterim Desteği" kapsamında 100 yerli film gösterim projesi aracılığıyla Türkiye genelindeki 130 sinema salonuna rekor bir bütçe ayrıldığını söyledi.

Türk sinemasında üretimden gösterime kadar tüm sürecin desteklendiğini vurgulayan Ersoy, "Uzun metrajlı film yapımından belgesellere kadar, tüm projelerin sürdürülebilir bir şekilde topluma ulaşmasını sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına 57,8 milyon TL'lik destek

Bakanlık, yılın ilerleyen dönemlerinde uzun metrajlı kurgu, ortak yapım ve belgesel film başvurularını da değerlendirecek ve desteklemeye devam edecek.

Kültür Sanat, Politika, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına 57,8 milyon TL'lik destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Sevinç Ak Sevinç Ak:
    10 da 9u Nuri Bilge Ceylan için ayrılan fonlar.. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde ’beyaz valiz’ detayı İki kadının parçalanarak öldürüldüğü dehşet evinde 'beyaz valiz' detayı
Galatasaray’ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor Galatasaray'ın eski hocası Premier Lig devinin başına geçiyor
Trump’ın “Hakkında konuşmam yasak“ dediği gizli silah: Discombobulator Trump'ın "Hakkında konuşmam yasak" dediği gizli silah: Discombobulator
Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü Çocuklarını öldürüp intihar etti Aileyi yıkan yasak aşkın görüntüsü! Çocuklarını öldürüp intihar etti
İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar İslam Memiş altın yatırımcısını uyardı: Sizi çatır çatır soyacaklar
İngiltere’de Filistin destekçisi “Palestine Action“ grubuna yönelik “terör“ yasağına yargı engeli İngiltere'de Filistin destekçisi "Palestine Action" grubuna yönelik "terör" yasağına yargı engeli

13:50
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı
12:56
Mecliste ’’Cemevi’’ kavgası ’’Adam yerine koymayın onu’’ dedi, ortalık karıştı
Mecliste ''Cemevi'' kavgası! ''Adam yerine koymayın onu'' dedi, ortalık karıştı
12:14
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
Çöken istinat duvarı 7 aracı yuttu
11:45
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
Evini satmak isteyenler dikkat: Yeni sistem yarından itibaren devreye giriyor
11:35
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı
11:17
Feci son Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Feci son! Tartıştığı kızın kanlar içinde görünce sinir krizi geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 14:14:08. #7.11#
SON DAKİKA: Bakan Ersoy açıkladı: Türk sinemasına 57,8 milyon TL'lik destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.