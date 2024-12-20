Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bakan Ersoy'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi

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TRT'de yayımlanacak Gassal dizisinin reklam kampanyası için hazırlanan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un eşi Pervin Ersoy "Her gün bir kişinin intihar ettiği İstanbul'da Marmaray ve metrolara bu afişi koymanın nedeni intihara call-to-action yapmak mı acaba?" dedi.

20.12.2024 09:38
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Türkiye'de birçok noktada yer alan billboardlarda gösterilmeye başlanan "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

BAKAN ERSOY'UN EŞİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Kamuoyunda büyük tepki çeken afişe bir tepki de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'dan geldi.

"YAKININI KAYBEDENLERİ, YALNIZ OLANLARI DÜŞÜNMEDİN"

Pervin Ersoy paylaştığı mesajda söz konusu afişe "Yakınını kaybedenleri, hayatta yalnız olanları, hasta ebeveynine bakanları düşünmedin; böyle bir laf yazdın ve bunu her yere koydun. Zaten yeterince kötü.

Yetmezmiş gibi, belki de her gün bir kişinin intihar ettiği İstanbul'da Marmaray ve metrolara bu afişi koymanın nedeni intihara call-to-action yapmak mı acaba" sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi
Bakan Ersoy\'un eşi "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişine tepki gösterdi

Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür Sanat, Televizyon, Marmaray, İstanbul, 3-sayfa, Trt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bakan Ersoy'un eşi 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişine tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Levent Biran:
    bence çok iyi olmuş iki kişi intihar edecek diye tüm insanlar ölümü hatırlamadan yasamasi dahami iyi .o yazılar olmasa bile edecek yine intihar ediyor. en azından intihar edince cehenneme gideceğini öğrenir vazgeçer. 26 8 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    İnsanlar sayenizde yaşarken öldüler haberleri yok,ölme oldükten sonra yıkayanda gömende olur.yaşarken ölmek nedir; zengin doğmadınız ise yaşadığınız hayattır. 15 0 Yanıtla
  • Beyhan Gunes:
    Sayın Ersoy çok haklı.Bu soruya gelinceye dek ...Önce bizlere ömrümüzde torunlarımıza sağlıkla afiyetle güven ve refahla hangi gelir ortam ulaştıracak sorulması gerekmez mi..yoksa hepimiz çok iyi biliyoruz ki her canlı ölümü tadacak.. 1 0 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    NE DIYO BU BACI 1 0 Yanıtla
  • Ahmet yesil:
    çok cahilce bir beyan. bu açıklamayı yapacak olsam 100 kez düşünürdüm. 0 0 Yanıtla
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