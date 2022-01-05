Baksı Öğrenci Sanat Şenliği'nin ödül töreni yapıldı - Son Dakika

Baksı Kültür Sanat Vakfınca bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Baksı Öğrenci Sanat Şenliği'nin sergi ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Baksı Müzesi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, müzenin aynı zamanda insana ve bulunduğu çevreye katkı sağlamaya çalışan bir organizasyon olduğunu söyledi.

Etkinliğin önemli bir başarı olduğuna işaret eden Vali Epcim, "Sadece Bayburt'ta 45 olmak üzere 116 öğrenciye burs sağlayan bir organizasyon. Bu bir başarıdır. Hüsamettin Koçan Hoca'mızı böyle hayırlı bir işe vesile olduğu için tebrik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan ise etkinlik kapsamında öğrencilere bir yıl boyunca burs verdiklerini ve üretilen eserlerin fuarlarda sergilendiğini aktardı.

Etkinliğin amacının bölgedeki yetenekli çocukların gelişimine katkıda bulunmak olduğuna işaret eden Koçan, "Bizim eğitimimiz yetenekli çocukların gelişimi için çok büyük veriler sunmuyor. Oradaki doğan boşluğu gidermek ve yetenekli çocukları yüreklendirmek istiyoruz. ve umudumuz 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra buradan yetişmiş tasarımcılar, sanatçılar, mimarlar grafikçiler, modacılar yetişmesine katkıda bulunmak. Hem beğeniyi yükseltsinler hem de kültürel ekonomiye katkıda bulunsunlar. Hem de kültürel etkileşim çarkına girerek uluslararası bir etki sağlasınlar. Bütün dileğimizi odur." diye konuştu.

Şenliğe Bayburt, Trabzon, Rize, Erzurum, Erzincan ve Gümüşhane'den öğrencilerin katıldığını ve başarılı olan 116 öğrenciye burs verildiğini belirten Koçan şunları kaydetti:

"Bizim buradaki partnerimiz Aydın Doğan Vakfı. Onlar kız çocuklarının burslarını veriyor. Biz de erkek çocuklarının burslarını veriyoruz. İleride bunları çok daha genişleteceğiz. Ayrıca bu sene ilkokul öğretmenim ve amcam olan Halil Koçanoğlu'nun isminin gelecek kuşaklarda yaşamasını istedim. Onun için de çok büyük bir sayı değil ama Halil amcam adına bizim köyden 5 çocuğa bu sene burs verelim diye yönetim kuruluna tavsiyede bulundum. Bundan sonra da 'Halil Öğretmen Bursları' diye geniş bir seri başlatacağız ve bunu sürdüreceğiz."

"Çoruh Nehri'ni sanatla yıkamak gibi bir projemiz var"

Koçan, etkinlik kapsamında ilerleyen yıllarda çocukların doğayı koruma bilincini geliştirici projeler üzerinde duracaklarını dile getirerek şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yıllarda çocuklarla çevre ve yaratıcılık ilişkileri kuracağız. Hatta bu önümüzdeki yıl için bizim Çoruh Nehri'ni sanatla yıkamak gibi bir projemiz var. Bu proje çocuklarımızın doğayı koruma bilincini geliştirecek. Nehirler bizim coğrafyamızın can damarları. Onun için de bunlar bütün o coğrafyalardan süzülerek denizlere kadar o kirlenmeleri taşıyorlar ve ekolojik dengeyi temsil ediyorlar. Onun için de nehirler o kılcal damalarına varıncaya kadar hayatın içerisine girdiği gibi onlarla birlikte de hayatın içerisine girip ve bir doğa koruma bilinci oluşturmak istiyoruz."

Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de Koçan'a öğrencilere sağladığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.

Törende, atölye faaliyetlerinde başarılı olan öğrencilere başarı belgeleri verilmesinin ardından çalışmaların yer aldığı sergi açıldı.