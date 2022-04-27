Bakü'de Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Kadir Gecesi dolayısıyla program düzenlendi.

Bakü Türk Şehitliği Camisi'nde düzenlenen program iftarla başladı, Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Zeki Yavuzyılmaz'ın Kadir Gecesi'nin faziletlerini anlattığı vaazla devam etti.

Programda, teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Türkiye mezunları iftarda buluştu

Azerbaycanlı Türkiye mezunları da Bakü'de düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Türkiye Üniversiteleri Mezunları İctimai Birliğinin organize ettiği programa Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği müşavirleri, Bakü'deki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle şehit aileleri ve mezunlar katıldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda Türkiye mezunlarının başarılarından ve Azerbaycan'ın gelişmesine yaptığı katkılardan bahsedildi, yeni hedefler konusunda fikirler seslendirilirdi.