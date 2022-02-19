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Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu ve kültürü, "Zeytin Ülkesi Balıkesir" kitabında anlatıldı - Son Dakika

Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu ve kültürü, "Zeytin Ülkesi Balıkesir" kitabında anlatıldı

19.02.2022 19:46
Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu ve kültürü, "Zeytin Ülkesi Balıkesir" kitabında anlatıldı

Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu, kültürü ve değerleriyle ilgili bilgiler kayıt altına alındı.

Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu, kültürü ve değerleriyle ilgili bilgiler kayıt altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle yaklaşık 2 yılda hazırlanan "Zeytin Ülkesi Balıkesir" adlı kitabı tanıtıldı.

Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur'un kaleme aldığı kitap, yaklaşık 2 yılda 170'ten fazla kişiyle görüşülerek hazırlandı.

Beş bölümden oluşan 555 sayfalık kitapta, zeytinin üretimi, dokusu, kültürü ve değerleriyle ilgili bilgiler yer alıyor.

Gömeç'in Karaağaç Mahallesi'nde bir butik otelin bahçesindeki zeytin ağaçları arasında gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, zeytin sektörünün temsilcileri yoğun ilgi gösterdi.

"Kitapta zeytinin gastronomideki önemi ve dünyadaki yeri karşılaştırmalı olarak anlatılıyor"

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gazetecilere, kitapta zeytinin gastronomideki önemi ve dünyadaki yerinin karşılaştırmalı olarak anlatıldığını söyledi.

Yılmaz, kitapta zeytinin yöre mutfağında nasıl var olduğunun ele alındığını belirterek, "İki yazarımıza da çok teşekkür ediyorum. Kitabımızda nefaseti bakımından dünyada iddiası olan zeytinin sofraya gelişi, kullanılışı, hasadı anlatıldı. İki yıl gibi uzun süren bir araştırma ve bölgede saha çalışması yapıldıktan sonra Balıkesir'imize bu eseri kazandırdılar." diye konuştu.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey de kitabın çok kıymetli bir eser olduğunu ifade etti.

Canbey, Balıkesir'in gastronomi şehri olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, "Kentimiz kahvaltısıyla zeytiniyle peyniriyle ekmeğiyle inşallah güzel bir şehir olacak." dedi.

Yazarı Neşe Aksoy Biber, yazar arkadaşı Berrin Bal Onur ile ilk kitapları olan "50 Peynirli Balıkesir" kitabının ardından bu kez Balıkesir'in zeytin bölgelerinde zeytinin oluşturduğu değerleri, kültürüyle coğrafyasıyla ve tüm bunların değer zincirini kitapta aktarmaya çalıştıklarını kaydetti.

Program, Ayvalık Belediyesi Zeytin Çekirdekleri Topluluğunun klasik müzik dinletisinin ardından yazarlar Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur söyleşisinin ardından sona erdi.

Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu ve kültürü, Zeytin Ülkesi Balıkesir kitabında anlatıldı
Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu ve kültürü, Zeytin Ülkesi Balıkesir kitabında anlatıldı
Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu ve kültürü, Zeytin Ülkesi Balıkesir kitabında anlatıldı
Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu ve kültürü, Zeytin Ülkesi Balıkesir kitabında anlatıldı

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Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu ve kültürü, 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' kitabında anlatıldı Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu ve kültürü, "Zeytin Ülkesi Balıkesir" kitabında anlatıldı '7. Üsküdar Kitap Fuarı' başladı "7. Üsküdar Kitap Fuarı" başladı

Balıkesir, Zeytin, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu ve kültürü, 'Zeytin Ülkesi Balıkesir' kitabında anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balıkesir'de zeytinin üretimi, dokusu ve kültürü, "Zeytin Ülkesi Balıkesir" kitabında anlatıldı - Son Dakika
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