Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Son Dakika
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Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

28.04.2022 00:07
Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi vesilesiyle camileri doldurdu.

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ ve Hırvatistan'da yaşayan Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı olan" Kadir Gecesi vesilesiyle camileri doldurdu.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Saraybosnalı Müslümanların en çok tercih ettiği camilerden oldu. Gazi Hüsrev Bey Camisi'nde kılınan teravih namazının ardından Kadir Gecesi dolayısıyla dua edilip vaaz verildi.

Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Kavazoviç, teravih namaz sonrasında verdiği vaazda, bugünün Kadir Gecesi ve dua gecesi olduğuna dikkati çekerek, bu gecede Kur'an'ın vahiy yoluyla Hazreti Muhammed'e gönderilmeye başlandığı hatırlattı.

Kavazoviç, bu gecedeki ibadetlerin bin aydan daha hayırlı olduğunu ifade etti.

Ülkenin kuzeybatısındaki Banja Luka'da yaşayan Müslümanlar da tarihi Ferhadiye Camisi'ni doldurarak teravih namazının ardından okunan Kur'an-ı Kerim ve mevlit eşliğinde huzur buldu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde toplanan Müslümanlar da sema kapılarının sonuna kadar açıldığı Kadir Gecesi'ni dua ederek geçirdi.

Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki camilerde de Kadir Gecesi vesilesiyle birçok program gerçekleştirildi. Bölgedeki Novi Pazar şehrinde Kadir Gecesi programı, Hacı Hurem Camisi'nde gerçekleştirildi.

Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Müslümanlar, Starodoganjska Camisi'nde teravih namazının ardından düzenlenen programa katılarak namaz kılıp dualar okudu.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, şehirle aynı ismi taşıyan camiyi dolduran Müslümanlar, dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

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Kırıkkale'de Kadir Gecesi idrak edildi Kırıkkale'de Kadir Gecesi idrak edildi Kayseri'de Kadir Gecesi idrak edildi Kayseri'de Kadir Gecesi idrak edildi

Kadir Gecesi, Hırvatistan, Balkanlar, Sırbistan, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Balkanlar'da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi - Son Dakika


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