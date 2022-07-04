Başbağlar Katliamı'nın mağdurları adaletin tecelli etmesini istiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Başbağlar Katliamı'nın mağdurları adaletin tecelli etmesini istiyor

04.07.2022 11:03
Başbağlar Katliamı'nın mağdurları adaletin tecelli etmesini istiyor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 29 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından birisi olan Başbağlar Katliamı'nın acısı dinmiyor.

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde, 29 yıl önce 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından birisi olan Başbağlar Katliamı'nın acısı dinmiyor.

Kent merkezine 220 kilometre uzaklıktaki Başbağlar köyüne 5 Temmuz 1993 akşamı gelen PKK'lı teröristler, kadınları derede topladıktan sonra evleri yağmalayıp para, altın ve değerli eşyaları alarak tüm evleri ateşe verdi.

Teröristler, 5 kişiyi de evlerde ateşe vererek öldürdükten sonra, akşam namazını kılıp camiden çıkan 28 erkeği de köy meydanında topladı.

Bir süre örgüt propagandası yapan teröristler, daha sonra bu kişileri de kurşuna dizdi. Olaydan sonra bölgede yapılan incelemede, yüzlerce boş kovan bulundu.

Katliamda yaşanan acının ilk günkü gibi taze olduğu köyde, 29 yıl öncesi hafızalardan silinmiyor.

Köyde, şehit edilenler her yıl olayın yaşandığı tarihte törenle anılıyor. Özellikle yaz aylarında köylerine gelenler şehitlikte dua ediyor.

"İntikam peşinde değiliz, tek isteğimiz adalet tecelli etsin"

Katliamdan yaralı kurtulan Başbağlar köyü muhtarı Ali Akarpınar, AA muhabirine, 80 ile 100 kişilik terörist grup tarafından 29 yıl önce baskına uğradıklarını söyledi.

Yaşanan acı olayın izlerini yıllar geçse de hafızalarından silemediklerini ifade eden Akarpınar, şöyle konuştu:

"O gece, 5 kişiyi evlerinde diri diri yakarak toplam 33 kişiyi şehit ettiler. Katliam sırasında ben ve iki köylü vatandaşımız öldü sanılarak yaralı olarak kurtulduk. Olay yerinden yüzlerce boş kovan toplandı. Başbağlar'ı bir yere kurban ettiler. Şu anda 29'uncu yıl dönümü anma programı yapacağız. Umarız bir daha Başbağlar olmasın. Bir daha mazlumların gözyaşı akmasın. Biz ne intikam peşindeyiz ne de başka bir şey. Tek bir amacımız var, adalet tecelli etsin."

Katliama 12 yaşındayken şahit olan ve olaydan yara almadan kurtulan Mehmet Kaya ise saldırıda dedesinin, dayısının ve eniştesinin şehit edildiğini anlattı.

Teröristlerin yaptıkları propagandaları unutmadığını aktaran Kaya, "Yayladan köye dönmek istediğim sırada bir anda terörist grupla karşılaştım. Bizi durdurarak 'buralar kimin' diye sordular. Yanımda bulunan Yahya abi 'önce Allah'ın sonra devletin sonra da bizim' dedi. Bunun üzerine teröristler 'buralar bundan sonra bizim ve buraya Kürdistan devleti kuracağız, bir daha askere gitmeyeceksiniz ve çocuklarınızı okutmayacaksınız.' dediler. Propagandanın ardından içerisinde iki kadının da bulunduğu 50-60 kişilik bir terörist grup daha geldi." diye konuştu.

"Katliamdaki maksat vatanı bölmekti, bu oyuna gelmedik"

Derede topladıkları kadınlar ile çocukların başında 2 kadın teröristin beklediğini belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Biz çocuk ve kadınları caminin olduğu yere bırakmadılar derede topladılar. Herkes ağlamaya başladı. Derede başımızda iki kadın terörist vardı. Bu teröristler insanların altınlarını değerli eşyalarını toplamaya başladılar. Ardından ışıklara, lambalara ateş etmeye başladılar. Önümüzde bulunan araba ve evleri yakmaya başladılar. Sabaha kadar orada bekledik. Sabah şehitliğin bulunduğu alana gittim. Orada dedem, dayım ve bir grup köylülerimiz kurşunlanarak öldürülmüştü. Katliamdaki maksat, Kürt-Türk, Alevi-Sünni ayrımı gerçekleştirerek bu vatanı bölmekti. Ancak bu oyuna gelmedik. Başbağlar'ı unutmadık, unutturmayacağız."

Katliamdan sonra tekrar köyüne dönen vatandaşlardan Şerif Gül de acılarını bağırlarına bastıklarını ama yaşananları unutmadıklarını aktardı.

Şehitlerden kalan emanete sahip çıktıklarını söyleyen Gül, "Katliamın ardından şehitlerimizin kişisel eşyaları bizlere emanet olarak kaldı. Bu emanetleri gelecek kuşaklarımıza göstererek anlatıyoruz. Bizden sonra onlar bu emanetlere sahip çıkacaklar. Bizler Alevi, Türk, Kürt, Sünni, ayrımı yapmadan bir olalım, hepimiz kardeşiz. Bizler vatandaş olarak ayrım yapmadık, yapmayacağız. Hiçbir güç vatanımızı bölemeyecek, bayrağımızı indiremeyecek, ezanımızı susturamayacak." dedi.

YORUMLAR
500
Sivas Katliamı'nın Yıldönümünde Asım Bezirci, Kabri Başında Anıldı Sivas Katliamı'nın Yıldönümünde Asım Bezirci, Kabri Başında Anıldı Sivas Katliamı'nın 29. Yılında, Sahnede 'Abdal' Vardı Sivas Katliamı'nın 29. Yılında, Sahnede 'Abdal' Vardı Öldürülen Mervenur'un annesi: Onlar yaşamasın içimizde, adalet istiyorum Öldürülen Mervenur'un annesi: Onlar yaşamasın içimizde, adalet istiyorum
Kaynak: AA

Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Başbağlar Katliamı'nın mağdurları adaletin tecelli etmesini istiyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:09 Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 977 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Arsenal aradığı golcüyü buldu! Yıldız golcü Gabriel Jesus imzayı attı
11:07 Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! 16,80 seviyesinden işlem görüyor
10:58 MİT, PKK-HPG'li konsey üyesi terörist Hanım Demir'i Gara'da etkisiz hale getirdi
10:43 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz basınına konuştu: Erdoğan tekrar seçilirse görevden alınabilirim
10:42 Boşanma aşamasındaki eşinin aşk yaşadığı adamı öldüren kocadan savunma: "Eşinin odasından çıkıp kızının odasına gireceğim" deyince çok sinirlendim
10:38 Güzel oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yaparken kameralara takıldı
10:36 Yolcu gemisi grup ilişki iddiasıyla karıştı! Sahil güvenlik ekipleri yolcuları zor ayırdı
10:26 Atiba'dan, Kara Kartal için büyük fedakarlık: Yıllık ücret almak istemiyorum
10:19 Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 11:17:30. #1.11#
SON DAKİKA: Başbağlar Katliamı'nın mağdurları adaletin tecelli etmesini istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement