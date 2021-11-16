Başkentte Bangladeş mutfağı tanıtıldı - Son Dakika

Bangladeş'in Ankara Büyükelçiliğinin 'Bangladeş Yemek Günleri' çerçevesinde düzenlediği basın etkinliğinde, ülkeye özgü yemekler tanıtıldı.

Hilton Otel'de düzenlenen etkinlikte konuşan Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Mosud Mannan, "Bangladeş dilinde 'Kalbe giden yol mideden geçer' anlamına gelen bir atasözü var. Eğer bir insanı mutlu etmek istiyorsanız, onu güzel yemeklerle doyurmanız gerekir. Biz de Türk insanının kalbine yemeklerimizle girmek istiyoruz." dedi.

Mannan, etkinliğin, Bangladeş ulusunun atası kabul ettikleri Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın doğumunun 100. yıl dönümü ve Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yıl dönümünü kutlamak amacıyla düzenlendiğini kaydetti.

İki ülkenin mutfağının benzerlikler kadar farklılıklara da sahip olduğunu belirten Mannan, Bangladeş'in balık ağırlıklı bir mutfak kültürüne sahip olduğunu, Türk damak tadının ise et üzerine kurulduğunu ifade etti.

Büryan ve kebap gibi yemeklerde benzerlikler olduğunu vurgulayan Mannan, kendilerinin baklava benzeri bir tada sahip olmadıklarını, buna karşılık Bangladeş'in en ünlü tatlılarından Rasmalai'nin ülkelerine özgü olduğunu belirtti.

Mannan, iki ülke arasında yemek kültürü dışında da benzerlikler bulunduğunu; iki ülkenin pek çok ortak kelimeye sahip olduğunu ve ülkeler arasında hızla artan ekonomik ve ticari ilişkilerin bulunduğunu söyledi.

Etkinlikte Bangladeş'ten gelen şeflerin hazırladığı yemekler katılımcılara ikram edildi.

Başkentte 4 gün sürecek Bangladeş Yemek Günleri etkinliği, Adana ve Mersin'de de yapılacak.