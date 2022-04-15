Bayburt'ta ramazanda "Onbeşi" geleneği yaşatılıyor - Son Dakika
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Bayburt'ta ramazanda "Onbeşi" geleneği yaşatılıyor

15.04.2022 22:26
Bayburt'ta ramazanda "Onbeşi" geleneği yaşatılıyor

Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği bu yılda devam etti.

Bayburt'ta her yıl ramazanın 15'inci gününde çocukların katılımıyla düzenlenen "Onbeşi" geleneği bu yılda devam etti.

Kentte, ramazan kültürünün önemli bir parçası olan "Onbeşi" yüzyıllardır yaşatılmaya devam ediyor. Gelenek kapsamında çocuklar, iftardan sonra evleri dolaşarak kuruyemiş ve şeker topluyor.

Renkli görüntülere sahne olan gelenekte, yöre sakinleri de kapılarına gelen çocukları eli boş göndermeyerek yüzlerini güldürdü.

Bayburt Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile çeşitli sivil toplum kuruluşları da "Onbeşi" dolayısıyla sokaklarda çocuklara şeker ve kuruyemiş dağıttı.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gazetecilere yaptığı açıklamada, asırlardan beri devam eden gelenek kapsamında çocuklarla buluşmanın mutluluğu içerisinde olduklarını söyledi.

Kente özgü geleneğin asırlardır sürdüğünü belirten Pekmezci, "Bu geleneksel kültür ve dokunun devamı bizim için çok önemli. Çocuklarımız bugünü dört gözle bekliyor. Bir taraftan orucumuzu tutup bir taraftan da bu mutluluğu birlikte paylaşıyoruz. İnşallah asırlarca devam edecek olan bu kültürümüz bize millet olarak yapımızdaki bu özelliği taşır diye düşünüyorum." dedi.

Bayburt Vakfı Başkanı İsrafil Kahraman da bu yıl çocukları ramazanın 15'inci gününde sevindirmek için sokak sokak gezerek onların mutluluğuna ortak olduklarını ifade etti.

Çocuklarla adeta bir bayram yaşadıklarını anlatan Kahraman, şunları kaydetti:

"Bu bayram çocuklarımızı oruç tutmaya teşvik etmek için geleneksel bir kutlama şeklinde yapılıyor. Bu kutlama Bayburt'ta tüm heyecanıyla sürüyor. Bütün esnafımız, halkımız bu kutlamaya destek veriyor. Çocuklarımız burada sevinç içerisindeler. Biz de bu gelenek kapsamında çocuklarımıza çikolata, fındık, fıstık dağıtıyoruz."

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Kuruyemiş, Bayburt, Bayram, Turizm, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bayburt'ta ramazanda 'Onbeşi' geleneği yaşatılıyor - Son Dakika


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