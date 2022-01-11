"Benden Ne Olur?" filminin galası yapıldı - Son Dakika

Başrollerinde Hazal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın yer aldığı "Benden Ne Olur?" filminin galası Kanyon AVM'de yapıldı.

Yapımını Med Yapım, CJ ENM, Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Murat Şenöy'ün yaptığı "Benden Ne Olur?", 14 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.

Gösterimden önce basın mensuplarına açıklamada bulunan Kaya, Kovid testinin yeni negatif çıktığı ve galaya katılabildiği için çok mutlu olduğunu belirterek, 'Benden Ne Olur?' filmini de pandeminin yoğun olduğu bir dönemde zor bir şekilde yaptıklarını dile getirdi.

Filmin romantik komedi türlerinden biraz farklılaştığına dikkati çeken Kaya, "Aslında çok tatlı bir kadının hikayesi var burada. İzlediğim romantik komedi filmleri arasında ilk defa bir kadının hayatta yolunu bulmasıyla ilgili arayışlarını, hatalarını, zaaflarını bu kadar açıkça gösteriyor. Bu yüzden bu işin içinde bulunmak benim için çok sevindiriciydi." ifadelerini kullandı.

Onur Tuna da bu filmin klişe romantik komedi filmlerinden farklı olduğuna değinerek, "Özgür bir karakteri anlatıyoruz, güzel bir film oldu bence, herkes çok eğlenecek." dedi.

Enis Arıkan ise filmi dün gece izlediğini söyleyerek, "Hazal'a aşık oldum ve ağladım. Şahane bir performans izledim, onun yeteneğini ve çalışmalarının nasıl bir sonuç verdiğini gördüğüm için ağladım." diye konuştu.

Aslı T. Kızmaz'ın aynı isimli kitabından Müge Öztürk'le birlikte sinemaya uyarladığı "Benden Ne Olur?" filminin oyuncu kadrosunda azal Kaya, Onur Tuna ve Enis Arıkan'ın yanı sıra Elçin Afacan, Cem Belevi, Tarık Papuçcuoğlu, Nur Fettahoğlu ve Selin Şekerci de yer alıyor.

'Benden Ne Olur?' filminin yapımcılığını ise Fatih Aksoy, Kerem Çatay ve Jinnie Choi üstleniyor.

Film, tüm çevresinin kendisinden beklediği "düzenli" hayatı bir türlü olduramamış, istediği şeyler hakkında sürekli fikir değiştiren, kalıplara uymayan, kimlik arayışında genç bir kadın olan Sertab Bal'ın, ablasından duyduğu "Senden hiçbir şey olmaz" sözleri ile hayatını yeniden düzenlemeye karar vermesini konu alıyor.