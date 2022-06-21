Bergama'da 86. Kültür ve Sanat Festivali coşkuyla başladı

İZMİR - Bergama'da bu yıl 86'ncısı düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali, renkli görüntülerle başladı. Belediye Başkanı Hakan Koştu, köklü geleneklere sahip çıkarak yaşatmayı sürdüreceklerini belirterek, "Bugün burada sadece bir festival düzenlemiyor, 86 yıldır her sene güzel Bergama'mızdan, tüm dünyaya sevgi, dostluk ve barış mesajları veriyoruz" dedi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1934 yılındaki ziyareti esnasında yaptığı öneriyle 1937 yılında başlatılan Uluslararası Bergama Festivali, çeşitli gösteriler, birbirinden ünlü sanatçılardan konserler ve yöresel sergilerle bu yıl 86. kez düzenleniyor. Türkiye'nin ilk yerel festivali olma özelliğini taşıyan etkinliği açılışı Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk büstüne çelenk sunumuyla başladı. Endüstri Meslek Lisesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen açılış törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Azerbaycan Şeki Valisi Elhan Usubov, Vali Yardımcısı Orhan Hüseynli, Belediye Başkan Yardımcısı İntigam Ashirov, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Bergama Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının ve konuk ülkelerin temsilcileri, protokol üyeleri ve binlerce vatandaş katıldı.

"Bergama'mızdan, tüm dünyaya sevgi, dostluk ve barış mesajları veriyoruz"

Cumhuriyet Meydanı'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, açılış konuşması yaptı.

Göreve başladığı ilk günden Bergama için vizyon projeler yapmaya başladıklarına dikkat çeken Başkan Koştu, Bergama'yı hak ettiği noktaya getirmek için var gücüyle çalışmaya devam ettiklerinin altını çizdi.

Başkan Koştu, 2 yıllık pandemi arasının ardından yeniden buluştuklarını belirterek, "5 ayrı medeniyetten izler taşıyan bu topraklarda yine birlik ve beraberlik içinde bir araya geldik. Bu coşkuyu 86'ncı yaşında yeniden diz dize, yüz yüze yaşamanın heyecanını duyuyoruz. Bugün burada sadece bir festival düzenlemiyor, 86 yıldır her sene güzel Bergama'mızdan, tüm dünyaya sevgi, dostluk ve barış mesajları veriyoruz. Bergamalılar olarak, bu köklü geleneğimize sahip çıkacak ve sonsuza dek yaşatacağız. Hepimize kutlu olsun" dedi.

Vali Köşger: "Bu festivaller tanıtıma imkan sağlayacak"

Festivalde konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de, festivaller bir şehrin tanıtımında çok önemli olduğuna vurgu yaparak, "Bergama UNESCO'nun Dünya Miras Listesine girmiş bir yer. Buradaki tarihi eserler çok önemli. Geçen yüzyılın başında Almanlar burada çalıp götürdükleriyle Berlin'de Pergamon Müzesi'ni açmışlar. Ancak esasları burada. Dolayısıyla bizim tanıtma eksikliğimiz var. Bu festivaller tanıtıma imkan sağlayacak. Festivalin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Festival açılışında Şeki Valisi Elhan Usubov, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ ve MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu de konuşma yaparken, program Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi Mehteran Bölüğü, yerli ve yabancı halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle devam etti. Açılışın ardından sahne alan sanatçı Melek Mosso, Bergamalıları coşturdu.

Festival haftasında Sertap Erener, Ahmet Şafak, Kubat gibi ünlü sanatçılardan konserler, açık tenis, satranç turnuvaları, bisiklet turu ve halk oyunları gösterileri gibi birbirinden renkli etkinlikler yer alıyor.