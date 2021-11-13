Beypazarı'ndaki Engelsiz Atölye ile özel öğrenciler aile bütçelerine katkı sağlıyor - Son Dakika

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde engelli öğrenciler belediye tarafından kurulan Engelsiz Atölye'de el becerilerini geliştirirken, diğer taraftan aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Beypazarı Belediyesi tarafından 2013'te hayata geçirilen "Engelsiz Atölye"de ilçede yaşayan "özel öğrenciler" çeşitli eğitimler alıyor.

Filografi, boncuk işleme, el nakışları, kilim dokuma, rölyef, resim, spor aktiviteleri, bilgisayar ve yabancı dil eğitimleri gibi alanlarda eğitimlerin verildiği atölyede öğrenciler, hafta içi her gün usta öğreticiler eşliğinde bir araya gelerek çeşitli eğitimler ve aktiviteler gerçekleştiriyor.

Öğrenciler Beypazarı Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen araç ile hafta içi her gün evlerinden alınarak eğitim bitiminde tekrar evlerine bırakılıyor.

Engelsiz Atölye'de öğrenciler tarafından üretilen hediyelik eşyalar yine öğrenciler tarafından satılarak kendilerine gelir sağlıyor. Atölyede kullanılan ve öğrencilerin ihtiyaç duyduğu tüm malzemeler Beypazarı Belediyesi tarafından karşılanıyor.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın Engelsiz Atölye'yi ziyaretinde öğrenciler filografi tekniği ile hazırlamış oldukları Türk bayrağı tablosunu hediye etti.

Kaplan, burada yaptığı açıklamada, çalışmalara destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.