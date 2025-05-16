Bir hafıza olarak müzik: Erhan Erkal'ın sessizliğe yazdığı ezgiler - Son Dakika
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Kültür Sanat

Bir hafıza olarak müzik: Erhan Erkal'ın sessizliğe yazdığı ezgiler

Bir hafıza olarak müzik: Erhan Erkal\'ın sessizliğe yazdığı ezgiler

Müzik, yalnızca seslerin değil; aynı zamanda hatıraların, kayıpların ve aidiyetin de taşıyıcısıdır. Bazı sanatçılar vardır ki, sesleri sadece tını değil; bir hafıza, bir geçmiş ve hatta bir yas taşır. Erhan Erkal bu isimlerden biri.

16.05.2025 18:04
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O, şarkı söyleyen bir müzisyenden ziyade, sesin ardına gizlenmiş bir hikâyeyi sürdüren bir anlatıcıdır.

Ve bu anlatının merkezinde, adı bir dönemin duygusal haritasına kazınmış bir figür yer alır: İbrahim Erkal.

Bir hafıza olarak müzik: Erhan Erkal'ın sessizliğe yazdığı ezgiler

MÜZİKAL BİR SOYBAĞI: SESSİZLİKTEN GELEN ÇAĞRI

Erhan Erkal'ın müzikle kurduğu ilişki, bir meslekten çok bir mirasla açıklanabilir. Atatürk Üniversitesi Konservatuvarı'na kabul edildiği gün, aldığı bir hediye bu mirası görünür kılar:

Konservatuarı kazandığımda, rahmetli abim İbrahim Erkal bana o dönemin en iyi org klavyesini hediye etti. Bu sadece bir armağan değil, hayatımın yönünü belirleyen bir simgeydi.

Bu anlatım, bir estetik ve etik adanmışlığın da ipuçlarını verir. Müzik, Erhan için bir ifade aracı değil, bir manevi devamlılık biçimi haline gelir.

Bir hafıza olarak müzik: Erhan Erkal'ın sessizliğe yazdığı ezgiler

EZGİYLE HATIRLAMAK: "ERZURUMLU" VE YERLİ BELLEK

Yeni şarkısı Erzurumlu, memleketi sadece bir coğrafya değil, bir iç mekân olarak inşa ediyor.

Parça, Erzurum'un taş sokaklarında yankılanan çocuk seslerinden, gurbetin gri akşamlarına uzanan bir zaman tüneli gibi.

Bu şarkı, yerel olana duyulan aidiyetin bir ağıta dönüştüğü bir tür "müzikal bellek çalışması" olarak da okunabilir.

SAHNE: HAFIZANIN TİYATROSU

Erhan Erkal'ın sahne performansları, izleyiciye yalnızca müzikal bir deneyim sunmaz.

O an, bir tür ritüele dönüşür: Geçmişle şimdi arasında kurulan o narin bağ, seyircinin kolektif hafızasında yankı bulur.

Bazı konserlerde sahneye bırakılan bir ceket, yalnızca bir kostüm değil; geçmişin fiziki temsili, bir sembol haline gelir.

O ceketin sahibi, artık bu dünyada olmasa da, sesi ve hatırası hâlâ oradadır.

Müziğe dönüşen hatıralar:

Aşkzede
İkimize Âşık Oldu
Bir Seni Düşündüm
Kader Örmüş Ağlarını
Biz Ayrıldık
Düştün Aklıma Erzurum

Erzurumlu (2025)

Bu eserlerin her biri, geçmişi anlamlandırma ve geleceği kurma çabasının müzikal izdüşümüdür.

Bir hafıza olarak müzik: Erhan Erkal'ın sessizliğe yazdığı ezgiler

BİR MİRASIN TAŞIYICISI OLARAK SANATÇI

Erhan Erkal, bireysel bir sanat pratiği yürüten bir müzisyenden fazlasıdır. O, unutulmak istemeyen bir sesin yankısı, bir şehrin hatırası ve bir kardeşliğin ruhani devamıdır.

Dinleyici için onun müziği, yalnızca kulağa değil; geçmişe, belleğe ve kayıplara uzanan bir davettir.

Müziğin, insanı kendi içindeki eski evlere götürebileceğine inananlar için, Erhan Erkal bir hatırlayıcıdır.

Ve bazen hatırlamak, iyileşmenin ilk adımıdır.

Kültür Sanat, Müzik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Bir hafıza olarak müzik: Erhan Erkal'ın sessizliğe yazdığı ezgiler - Son Dakika

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