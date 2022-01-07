Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen festival kapsamında develerle kortej yürüyüşü yapıldı.
Bodrum Deve Güreşi Festivali çerçevesinde eski otobüs terminalinde toplanan deve sahipleri, süsledikleri develeriyle davul zurna eşliğinde Cevat Şakir Caddesi'nden Belediye Meydanı'na yürüdü.
Develerin geçişi sırasında yerli ve yabancı turistler fotoğraf çekti, yürüyüşü izledi. Davul zurna eşliğinde bir süre meydanda kalan develer renkli görüntüler oluşturdu.
Kızılağaç Arena'da yarın yapılacak güreşlerde farklı illerden gelen 150 devenin yer alacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Bodrum'da deve güreşi festivali develerin kortej yürüyüşüyle başladı - Son Dakika