Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görüntülendi

22.04.2022 15:16
Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koyda sürü halinde dolaşan yunuslar kano yapan sporcular tarafından görüntülendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, koyda sürü halinde dolaşan yunuslar kano yapan sporcular tarafından görüntülendi.

Bodrum Kalesi açılığında kano yapan Bodrum Myndos Amatör Sporcular Kulübü Derneği (BOMASK) üyeleri, denizde dört yunusun olduğunu fark etti. Kıyıya da yaklaşan yunuslar zaman zaman suya dalıp çıktı.

O anlar, sporcuların cep telefonu kamerasınca da görüntülendi. Yunusların suya girip çıktığı sırada yaptığı hareketler izleyenlerin de ilgisini çekti.

Bir süre bölgede yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

YORUMLAR
500
Muğla'da terör örgütü propagandası iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı Muğla'da terör örgütü propagandası iddiasıyla yakalanan 8 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı Kürekçilere yunus sürprizi... Yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu Kürekçilere yunus sürprizi... Yunuslar, renkli görüntüler oluşturdu

Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
15:10 Başak Cengiz'i samuray kılıcıyla katleden Can Göktuğ Boz, "canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı!
15:05 Ekrem İmamoğlu hakkındaki hapis istemi hakkında konuştu: Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok ama bu ülkeye zararı var
14:49 Komedyen Hasan Can Kaya, sosyal medya hesabında 2,5 milyon takipçiye ulaştı!
14:46 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan müzik yasağı açıklaması: Dört bakanlık olarak üzerinde çalışıyoruz
14:44 Karadeniz'de belirsiz kuş ölümleri halkı telaşlandırdı: Sahiller ölü kuşlarla doldu
14:37 Beşiktaş'tan atak geldi! Galatasaray'la görüşmeleri devam eden Burak Yılmaz'a şaşırtan telefon
14:32 Rusların ele geçirdiği Mariupol'de direnen taburdan ilk görüntü! Putin'e meydan okudular
14:17 Erdoğan'dan, Pençe-Kilit Operasyonu açıklaması: 3 şehidimiz var, 45 terörist etkisiz hale getirildi
13:32 Seren Serengil'den Hakan Sabancı'ya "dost" tavsiyesi: Şeyma Subaşı'na dikkat et hamile kalmasın
13:58 Kılıçdaroğlu'nun elektriği kesildi, Bakan Dönmez kesinti yapılan hane sayısını açıkladı: 268 bin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 15:22:53. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da koyda sürü halinde dolaşan yunuslar görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement