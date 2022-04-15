Bodrum'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
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Bodrum'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı

15.04.2022 16:53
Bodrum'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Turizm Haftası etkinlikleri başladı.

Bodrum Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve diğer kurumların desteğiyle, 15-22 Nisan'da gerçekleştirilecek etkinlikler kapsamında, Bodrum Milta Marina-İskele Meydanı arasında bando ve halk oyunları ekibi eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı, gösteriler sunuldu. Halk oyunları ekibindeki çocukların yaptığı gösteriler beğeni topladı.

İskele Meydanı ile Feribot İskelesi arasında açılan stantlarda da el ürünleri sergilendi. Burada konaklama tesislerinin geleneksel lezzetlerden oluşan tadımları ile yöresel yemekler, yerli ve yabancı turistlerin beğenisine sunuldu.

Haftanın açılışına, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, turizmciler ve tatilciler katıldı.

Bodrum'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı
Bodrum'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı
Bodrum'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı
Bodrum'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı

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Belediye Başkanlığı, Turizm Haftası, Bodrum, Muğla, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bodrum'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bodrum'da Turizm Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
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