Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi - Son Dakika
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Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi

16.04.2022 17:55
Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi

Bosna Hersek'in Travnik kentinde, 264 santimetre boyunda Paskalya yumurtası sergilendi.

Bosna Hersek'in Travnik kentinde, 264 santimetre boyunda Paskalya yumurtası sergilendi.

Ülkenin en büyüğü olduğu belirtilen Paskalya yumurtası, 264 santimetre boy ve 204 santimetre ene sahip.

Paskalya yumurtasının, daha büyük boyutlarda yapılmasının planlandığı ancak teknik imkanların buna izin vermediği, yumurtanın yapımının ve boyanmasının birkaç ay sürdüğü ifade edildi.

Kent merkezinde sergilenen Paskalya yumurtasıyla halk fotoğraf çektiriyor.

Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi
Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi
Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi
Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi

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Paskalya, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bosna Hersek'te ülkenin en büyük Paskalya yumurtası sergilendi - Son Dakika
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